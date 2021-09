Share on Twitter

por Wesley Silas

Dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi (SEMUS) mostram queda no número de óbitos nos últimos 30 dias, período em que número de pessoas vacinadas passou de 54.626 no dia 06 de agosto e hoje 73.554 doses foram aplicadas, somando assim 58.72% da população vacinada com a primeira dose e 25,29% da população totalmente imunizada (2ª Dose + Dose única).

Nos últimos 30 dias, 07 pessoas foram a óbitos em Gurupi decorrente à Covid-19. Números do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), mostram queda de novos casos e de óbitos, caso for lembrado que no dia 09 de julho, Gurupi registrou o maior pico da doença com 182 casos positivos e 11 óbitos em apenas um dia. Nesta segunda-feira, 06, foram confirmados 07 novos casos de Covid-19 na cidade e nenhum óbito.

Outra notícia positiva é a queda da ocupação dos leitos nos Hospital Geral de Gurupi (hoje com 45% de ocupação) e no Hospital Regional de Gurupi com 53% de ocupação.

Medidas de prevenção extremamente necessárias

Apesar dos números serem positivos, a Secretaria Municipal de Saúde reforça que as medidas de prevenção são extremamente necessárias para evitar a transmissão, principalmente aos grupos de risco, e alerta sobre a importância da higienização das mãos com água e sabão, uso do álcool 70%, e uso da máscara.

Ressalta ainda que o esforço deve ser coletivo e o isolamento social deve ser priorizado. O momento não é para festividades, confraternizações, encontro de amigos e familiares, visitas, viagens, pois a atual situação exige que o isolamento social seja prioridade. Quanto menos contato com outras pessoas, menor é a chance de ser infectado pelo Coronavírus. Dessa forma, o cidadão irá proteger tanto seus familiares quanto outras pessoas e evitar a propagação do vírus.

Disque-Denúncia

O gurupiense que observar irregularidades no cumprimento das normas de restrição, aglomerações, desrespeito ao distanciamento social e ao decreto publicado pela prefeitura pode denunciar pelos canais: 3315-0077, de segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas. E ainda pelo disque denúncia do Ministério Público Estadual (MPE) -127.

Gurupi contabilizou nesta segunda-feira, 40.445 casos descartados; 41 suspeitos; 15.042 casos confirmados, destes 10.673 estão recuperados, casos ativos com risco de transmissão somam 182, e 269 pessoas faleceram.