Por Redação

“O objetivo maior é conscientizar a população da importância da doação de sangue, sobretudo no período de feriado de Carnaval em que as demandas Transfusionais aumentam consideravelmente comprometendo o estoque”, explicou o gerente do Hemonúcleo de Gurupi-TO, Solon Duailibe ao ressaltar sobre a importância da doação e aproveitou para convidar os moradores de Gurupi e região a doarem sangue “como um gesto nobre que pode salvar até 4 vidas por cada doação”.

Para doar, as pessoas devem procurar o Núcleo de Hemoterapia de Gurupi, localizado na Rua 14 de Novembro, ao lado da SAMU, com funcionamento de Segunda a Sexta das 07:00hrs Às 19hrs e aos Sábado até as 12hrs.

Doe Sangue, salve vidas🩸🩸