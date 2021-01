Share on Twitter

Na manhã desta quinta-feira (14) a prefeita de Gurupi, Josi Nunes (PROS), participou da apresentação oficial do novo Presidente da Fundação UnirG, Thiago Piñeiro Miranda, à comunidade acadêmica.

por Redação

Em seu discurso a prefeita, que também é professora na UnirG, destacou que a criação da instituição em 1985, quando seu pai Jacinto Nunes era prefeito, nasceu do desejo de crescimento da região. “Esse é um sonho de 36 anos atrás, que a cada dia vem se realizando. Em nossa gestão vamos trabalhar pela autonomia da UnirG. E é um desejo de todos nós, que essa autonomia realmente seja concretizada em todos os aspectos e em todos os níveis”, frisou Josi Nunes.

A prefeita afirmou ainda que o novo presidente deverá somar esforços para que os compromissos firmados com a Instituição, ainda no período eleitoral, sejam concretizados. “A presença do Thiago Miranda na UnirG é para fazer o processo de transição, visando a tão almejada autonomia da Instituição. Essa é uma reivindicação das categorias que representam a UnirG”, destacou, reforçando a importância da parceria entre a instituição e a Prefeitura de Gurupi.

Thiago Piñeiro Miranda afirmou que assume o cargo com a intenção de contribuir com a Instituição e atuar em prol da valorização dos servidores. “Os bons resultados alcançados pela UnirG atualmente são frutos do empenho de muitas pessoas que já passaram por aqui, e isso sempre deve ser lembrado e valorizado. A Instituição vive um momento importante, de expansão, e nosso intuito é que de forma conjunta possamos trabalhar para que isso se concretize e torne a UnirG ainda mais forte e conhecida em todo o Tocantins”.

Presenças

Também prestigiaram o evento a reitora da Universidade de Gurupi, Drª Sara Falcão; o presidente da Associação dos Servidores Administrativos da Fundação UnirG (Asaunirg), Leonardo José Ribeiro Mota; o presidente da Associação dos Professores Universitários de Gurupi (APUG-Ssind), Gilberto Correia da Silva; o secretário Municipal de Administração, Valdeci Junior; além dos vereadores: Rodrigo Maciel, Jair do Povo, Davi Abrantes, Ivanilson Marinho, Débora Ribeiro, Zezinho da Lafiche, Leda Perini, Rodrigo Ferreira, Colemar da Saborelle, Ronaldo Lira, Matheus Monteiro, César da Farmácia e Valdônio Rodrigues.