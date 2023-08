Por Wesley Silas

O ex-governador José Wilson Siqueira Campos, que faleceu no dia 04 de julho, receberá duas importantes homenagens póstumas em Gurupi. A primeira foi anunciada um dia após o seu falecimento quando a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, anunciou o nome da futura Via da Integração Leste-Oeste, que atualmente está em construção, como “Via da Integração Governador Siqueira Campos”. Nesta segunda-feira, 28, o vereador Valdônio Rodrigues apresentou um Projeto de Lei que denomina o novo prédio da Câmara Municipal, Edifício Governador José Wilson Siqueira Campos.

Quando anunciou a homenagem póstuma, a prefeita Josi Nunes disse que a intenção foi buscar preservar a memória do ex-Governador e reconhecer sua contribuição para o desenvolvimento do Tocantins.

“Vamos fazer uma homenagem ao criador e ex-Governador do Tocantins, Siqueira Campos, esse grande líder do nosso Estado, dando o nome dele à Via da Integração que estamos construindo em Gurupi, que liga os lados Leste e Oeste da cidade, passando pelo viaduto da BR-153. Será a Via da Integração Governador Siqueira Campos. É uma forma de homenagear esse ícone da nossa história”, disse a prefeita.

Outra homenagem será a denominação do novo prédio da Câmara Municipal como Edifício Governador José Wilson Siqueira Campos. As duas obras que estão em construção e têm data prevista de inauguração durante o aniversário de Gurupi que é comemorado no dia 14 de novembro, quando a cidade completará 65 anos de emancipação política.