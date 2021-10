Por Wesley Silas

A Prefeitura de Gurupi levou em consideração a diminuição do número de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e publicou algumas novas medidas no Diário Oficial da Prefeitura de Gurupi desta segunda-feira, 04, que flexibiliza retornou de shows artísticos , entre outras medidas, desde que sejam seguidas todas as normas preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, com apresentação do cartão de vacina.

O Decreto passar a valer a partir desta quarta-feira, 05, e determina o fim da restrição de horário e e toque de recolher, fim da restrição de 4 membros em grupos musicais, e liberação de danças, liberação de boates e casas noturnas, condicionado ao limite de 50% do estabelecimento, com o máximo de 200 pessoas, e a condição de seguir todas as normas preconizadas pela Organização

Mundial de Saúde.

Leia aqui a íntegra do Decreto.