por Redação

A Prefeitura de Gurupi já colocou em funcionamento a mais nova ferramenta para pagamento do Importo Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2022, o parcelamento via COLAB. Pelo aplicativo a população poderá pagar o IPTU à vista com desconto de 20% ou parcelar em até 12 vezes no cartão até 30 de junho.

Além disso, o imposto também pode ser pago presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, que fica na Rua 01 esquina com Av. Maranhão. O contribuinte também pode imprimir o boleto pelo site da Prefeitura, gurupi.to.gov.br. Nestes dois casos, o parcelamento será em até cinco vezes e quem pagar à vista terá 20% de desconto.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças de Gurupi atende das 08 às 12 horas e das 14 às 18 horas; os telefones para contato são: (63) 3315-0020 ou (63) 3315-0016.

O secretário da pasta, Lucas Lemes, esclarece que os boletos também serão enviados às residências, como o de costume e se já tiver sido pago deve ser desconsiderado. Segundo ele, o que o município deseja com a novidade do COLAB é diminuir o processo burocrático e facilitar, tornar mais prático o pagamento do IPTU.

“O IPTU é um imposto muito importante para os municípios de maneira geral. É daí que vem recursos para trazer várias melhorias para as cidades e o que a Prefeitura de Gurupi quer trazer facilidades para comunidade, o que também faz parte do nosso compromisso de Gestão Colaborativa”, explicou o secretário Lucas Lemes.

COLAB

O COLAB é um aplicativo que aproxima o poder público da população, com ferramentas que agilizam a comunicação, sendo mais fáceis e menos burocráticas para cidadãos e gestores.

Uma das principais funcionalidades do aplicativo é a de zeladoria urbana, um canal em que o cidadão poderá acionar para serviços essenciais; outra novidade é a possibilidade de realização de consulta pública, espaço em que o gurupiense poderá opinar e sugerir em diversas discussões.

Onde baixar?

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=thirtyideas.colab_android

IOS: https://apps.apple.com/br/app/colab/id609666061