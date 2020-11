Novembro Azul | Gurupi sedia etapa da 29ª Gincana do Caminhoneiro no Posto Décio

A maior ação itinerante das rodovias brasileiras chega ao estado, com atendimentos preventivos, orientações sobre práticas diante do Coronavírus e apoio às iniciativas em torno do Novembro Azul, além de teste de habilidade no volante para os estradeiros

por Redação

A cidade de Gurupi foi estrategicamente escolhida para sediar, no mês de novembro, a etapa da 29ª Gincana do Caminhoneiro – que segue cortando rodovias brasileiras, com duas equipes rodando simultaneamente por regiões distintas, ao encontro do profissional rodoviário de cargas, atingindo a marca de mais de 6,5 mil atendimentos de saúde.

A ação será realizada no posto Décio Gurupi (Gurupi), da bandeira Petrobras e integrante da Rede Siga Bem, que, juntamente com a IVECO, caminha para realizar 90 etapas da Gincana do Caminhoneiro até março/21. Nos dias 24 e 25 de novembro, a comitiva estará no Posto Décio Gurupi (BR 153 km 665,3), em Gurupi para a realização da 64ª etapa do circuito que é focado na saúde e bem estar do estradeiro.

Durante a realização da etapa em Gurupi, os caminhoneiros terão dois dias para dedicar um momento para sua saúde, física e mental, já que estarão diante de uma atmosfera de positividade e de suporte ao profissional que mal tem tempo às vezes de visitar sua família ou de visitar um médico. Tudo dentro dos mais rigorosos critérios de segurança e higiene para evitar o contágio e propagação do Coronavírus que incluem a obrigatoriedade do uso de máscaras e o distanciamento social, começando pela checagem da temperatura do estradeiro assim que ele chegar na área da realização da GDC.

Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, do Sest/Senat (Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte e da ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura a comitiva da Gincana do Caminhoneiro oferece um circuito de atendimentos rápidos com foco em medidas preventivas de diagnóstico de doenças silenciosas que podem atingir o motorista, incluindo checagem do nível de glicose no sangue, para investigação e controle de casos de diabetes; aferição da pressão arterial para descobrir se há hipertensão e minimizar riscos de ataques cardíacos, além de orientações sobre obesidade e vacinação contra diversas doenças (de acordo com a disponibilidade da Secretaria de Saúde de cada município). E como estamos no Novembro Azul, mês do combate a câncer de próstata, os caminhoneiros serão ainda alertados sobre do diagnóstico precoce da doença.

A ação inclui também orientações sobre os cuidados que o caminhoneiro deve ter também com o seu ‘instrumento’ de trabalho! Para isso, recebe uma aula prática na arena do circuito, onde são realizadas instruções e demonstrações de higienização da cabine do caminhão, que deve ser feita principalmente em pontos sujeitos à contaminação por vírus e bactérias, a cada vez que entrar e sair dela. Após conferir a prática da orientação de descontaminação, o caminhoneiro tem ainda a chance de testar sua habilidade no volante no percurso do slalom, num zigue-zague entre cones, evitando os obstáculos e procurando chegar no menor tempo possível, sem velocidade, mas com destreza.

Aqueles que tiverem os melhores tempos na pista do Posto Décio Gurupi, estarão classificados para a quarta semifinal da temporada, que acontecerá em janeiro/21, na cidade de Uberlândia/MG. Na ocasião, os 18 classificados entre a 55ª e a 72ª etapa, estarão reunidos para disputar cinco vagas para a grande final, prevista para março de 2021, que premiará o vencedor com um caminhão IVECO Tector zero km.

A participação na ação da 29ª Gincana do Caminhoneiro é gratuita, sendo necessário apenas apresentar CNH categorias C, D ou E. Para efeito de classificação, o participante do teste de habilidade deve ter, obrigatoriamente, passado no atendimento de saúde do local e validar seu tempo. Para isso, é necessário apresentar comprovante de consumo de R$ 500 em abastecimento feito no posto sede da etapa ou aquisição de créditos de mesmo valor no Cartão do Caminhoneiro Petrobras.

Confira programação no site: www.gincanadocaminhoneiro.com.br .