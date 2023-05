Por Wesley Silas

Sem alternativa de áreas no início deste mês a prefeita chegou a anunciar que a nova estação rodoviária seria construída área ao lado do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Fórum. Porém, houveram resistências de representantes de entidades e órgãos que estão sendo implantados no Park Filó Moreira e, segundo ela, a boa notícia é que o proprietário da área mais cobiçada para construção da rodoviária aceitou uma contraproposta e o município terá que lutar contra o tempo para documentar o terreno.

Está obra da rodoviária é estratégica para Gurupi e, apesar de não dar tempo para concluir ela em nosso primeiro mandato, nós vamos começar as obras porque já temos o recurso de origem de uma emenda da senadora Dorinha Seabra no valor de R$ 10 milhões.

“A proposta é que o município faça uma permuta envolvendo três áreas que serão cedidas para esta empresa e, por ser uma área, incialmente, orçada comercialmente no valor de R$ R$ 14 milhões e a Prefeitura fez uma avaliação de R$ 9,2 milhões. As áeas que serão permutadas ficam em torno de R$ 5 milhões com R$ 2 milhões de outras áreas que o município tem e os outros R$ 2 milhões parcelados em 60 vezes no valor de R$ 43 mil mensal. Nós aceitamos o desafio e vamos ter que regularizar as negociações dentre de um mês porque o dinheiro para construção da rodoviária já foi empenhado e precisamos agilizar”, disse a prefeita.

A prefeita citou ainda que há alguns meses o município vinha garimpando uma área ideal para construção da nova rodoviária que já tem projeto pronto e recursos garantidos e o melhor local para construção seria a área que esta sendo negociada, porém estava demorando e a gestão buscou outras alternativas.

“Então eu fiz uma reunião com várias lideranças de Gurupi para ouvir outras sugestões e, dentre elas estavam o uso da área do município onde fica o DNIT. Tivemos outras alternativas de áreas como no setor Shangri-Lá, na área aonde acontece a Copa do Craque e na área em frente ao Posto Décio. Após buscar a viabilidade destas áreas e chegamos a conclusão de que a área mais fácil seria, por ser do município, seria na frente do DNIT; mas antes de darmos andamentos nos processos a empresa, proprietária da área, fez uma contraproposta e nós aceitamos e agora estamos buscando viabilizar esta área do antigo Posto Cometa”, explicou.

Contra o tempo

Para consolidar as negociações a equipe da prefeita e a Câmara de Vereadores têm o desafio de formalizar a documentação no prazo de 30 dias.