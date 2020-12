Nova loja no ramo de pet shop oferece 20 vagas de empregos em Palmas

O Sistema Nacional de Empregos (Sine Tocantins) intermedeia 20 vagas para um novo empreendimento no ramo de pet shop que se instalará na capital, são 6 vagas para atendente de loja, 6 vagas para operador de caixa, 3 para tosador, 2 para banhista de animais, 2 para esteticista de animais e uma para auxiliar de limpeza. Confira!

por Redação

Segundo o técnico do Sine, José Luiz Candido, o principal pré-requisito exigido pela empresa contratante é que os candidatos gostem de animais domésticos e explica: “A empresa só exigirá experiência para os cargos de esteticista de animais e operador de caixa, mas é fundamental para todas as funções que a pessoa gostar de animais domésticos”.

Nesta segunda-feira, 28, o Sine anuncia, também, 381 oportunidades de emprego em suas nove unidades no Estado. São 161 vagas em Palmas, 17 em Taquaralto, 110 em Araguaína, 30 em Paraíso do Tocantins, 10 em Guaraí, 38 em Porto Nacional, três em Gurupi, uma em Araguatins e 11 em Dianópolis.

O Sine Tocantins atenderá remotamente até quarta-feira, 30, e retorna as atividades na segunda- feira, 04 em virtude do feriado de fim de ano.

Canais de acesso

Os trabalhadores interessados em concorrer às vagas podem acessar o Aplicativo Sine Fácil, seguindo o passo a passo no https://setas.to.gov.br/trabalho/passo-a-passo-aplicativo-sine-facil

Outro meio de acessar o serviço é pelos seguintes e-mails e números de Whatsapp. Em Palmas, pelo WhatsApp: 3218-1957 ou e-mail: [email protected]; em Paraíso, pelo WhatsApp (63) 3602-3340 ou e-mail: [email protected]; e em Gurupi, pelo WhatsApp (63) 3351-2477 ou e-mail [email protected]

Nas mensagens enviadas a esses contatos devem conter nome completo do interessado, número do CPF e nome da mãe.

Nas demais unidades do Sine o contato só pode ser feito por telefone convencional os números podem ser acessados no site da Setas https://setas.to.gov.br/vagas-de-emprego/contatos-do-sine-tocantins-/

Painel de vagas

Para conferir, diariamente, a oferta de vagas nos nove postos do Sine Tocantins acesse o site da Setas, https://setas.to.gov.br/vagas-de-emprego,ou as redes sociais, sendo no Facebook o perfil @setasTo, e no Instagram Setas Tocantins.