Nova Escola SESI: Roberto Pires reúne-se com secretário da SPU em Brasília e avança negociação para aquisição de terreno em Gurupi

Por Redação

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), Roberto Pires, acompanhado do deputado federal Ricardo Ayres, reuniu-se nesta quarta-feira, 01/11, com o secretário de Gestão do Patrimônio da União, Lúcio Geraldo de Andrade, na sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos em Brasília. Em fase final de negociação, a pauta foi a aquisição de um terreno da União no município de Gurupi para contemplar a região sul com a construção de uma Escola SESI de Referência.

“Nós sempre fomos muito bem recebidos pela equipe da SPU, tanto no Tocantins como aqui em Brasília, e após essa reunião segue a expectativa de finalizar em breve a aquisição deste terreno e levar boas notícias para Gurupi e para o Tocantins com a terceira Escola SESI de Referência”, disse Pires.

O município de Araguaína recebe já no final deste mês uma nova Escola SESI de Referência contemplando a região norte. Na região central, a Escola SESI de Referência na capital Palmas já está em construção com previsão de entrega em 2025.

Também participaram da reunião a assessora da Secretaria, Eleni Araújo e o conselheiro da FIETO, Sérgio Tavares.

Por Priscila Cavalcante