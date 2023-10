Nova equipe de aprovados e classificados no V Concurso Público de Cariri do Tocantins recebe posse de cargos

Na tarde da segunda-feira, 02/10, foi realizada por meio da Prefeitura de Cariri do Tocantins mais uma cerimônia para conceder posse de cargos efetivos do Poder Público Executivo Municipal a uma nova equipe de servidores aprovados e classificados através do V Concurso Público realizado no município.