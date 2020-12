Nova diretoria da ACIG assume com desafios de qualificação da mão de obra e capacitação empresarial

O ex-presidente da Associação Comercial e Industrial de Gurupi, Marcelo Dominici passou na noite da segunda-feira, 21, o bastão para o empresário Jair Sakai para o biênio 2021/2022 no momento em que a entidade se fortalece em número de associados e os segmentos do comércio e da prestação de serviço começam a reagir e o agronegócio se consolida na região sul do Tocantins. “Agradecemos a participação de todos associados e entregamos a entidade com recursos em caixa, com todos as contas pagas, com aproximadamente 450 associados”, comentou Dominici sobre os 10 meses que esteve à frente da entidade.

por Wesley Silas

Depois de 10 meses à frente da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), o empresário Marcelo Dominici repassou o cargo para o também empresário Jair Sakai.

Segundo Dominici no período em que ele esteve na presidência da ACIG suas principais ações teve como foco a pandemia da Covid-19. Ele citou ações como doação de Kits de teste rápidos, EPIs para equipes da saúde e da Polícia Militar e eventos em comemoração aos 47 anos da instituição como a doação de cestas básicas por meio do aniversário solidário ACIG e uma rifa em prol da Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer.

“Foi uma gestão obrigatoriamente direcionada a proteção ao comércio por conta da situação da pandemia, agradecemos a participação de todos associados. Entregamos a entidade com recursos em caixa, com todos as contas pagas, com aproximadamente 450 associados representando uma entidade forte e representativa. Agora, entregamos nas mãos de pessoas como o Jair Sakai que é um parceiro que sempre esteve junto com a gente neste tempo todo desde a gestão do Adailton Fonseca que é muito preparado e apto com vontade de trabalhar e tem uma programação vasta pela frente que é treinamento e capacitação de empresários e colaboradores para fortalecermos e crescer o comércio local”, disse.

Segundo Jair Sakai o principal desafio da atual gestão será a qualificação profissional do empresariado e de seus colaboradores.

“Agora é hora de investirmos na capacitação do empresariado e de seus colaboradores e na promoção de cursos técnicos para formação da mão de obra seja para o eletricista, serralheiros, marceneiro, pintor, mercado da beleza e estética porque Gurupi necessita de qualificação. Em janeiro vamos formatar um modelo novo de parcerias para ofertar estes cursos que será um terreno novo a ser explorado pela ACIG”, disse.

Para fomentar as vendas do comércio local Jair Sakai lembrou que a entidade continuará a promover eventos em dadas importantes como o Dia das Mães.

“Depois do carnaval pretendemos lançar a campanha do Dia das Mães para fomentar o comércio loca. Para isso, a Federação das Associações Comerciais e Industriais do Tocantins (FACIET) já doou duas motos, 08 TVs e 10 bicicletas”, disse. Segundo Sakai as doações seriam para a campanha de final de ano, mas devido a dificuldade das indústrias em oferecer o material os itens irão fazer parte da campanha do Dia das Mães.