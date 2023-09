Por Wesley Silas

Após as Bênção do padre Diogo os representantes do banco, Diretor Comercial do Banco, Marivaldo Melo, o Superintendente do banco no Tocantins Edmar Bernaldino e o Gerente da Agência em Gurupi, Denilson Pereira da Silva, destacaram a agência de Gurupi como a que mais reconhecida do Tocantins, resultados estes que deu para a agência em evento da instituição à nível nacional, chamado de ‘Melhores da Amazônia’ sendo agraciada pelo maior prêmio da categoria (ÁGUIA 2021).

Na categoria maior porte do Programa Supera Mais, concorreu com 48 agências e a unidade de Gurupi foi a 1ª colocada no ano de 2021, com mais 29 pontos acima do 2º colocado. Destacou ainda a participação no banco em linha de créditos como Microcrédito, para agricultura familiar e para os médios e grandes produtores.

A responsabilidade social do Banco foi lembrada pelo representante da prefeita Josi Nunes, secretário de Finanças Luca Lemes, quando ele lembrou que Fundo Municipal de Ajuda ao Idoso, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente recebem repasses do banco no valor de R$ 75 mil, quando foram repassados R$ 50 mil para o Fundo Municipal do Idoso e R$ 25 mil para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.

O deputado Gutierres Torquato destacou o crescimento da agência de Gurupi que se tornou referência no norte do Brasil. Ele também se prontificou para realização de parcerias como presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio na Assembleia Legislativa do Tocantins.