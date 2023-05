Por Wesley Silas

Argemiro era agropecuarista, casado com Rogéria Coutinho Barros da Silva e pai de 05 filhos: o jornalista Jarbas Coutinho da Silva, Carlito Coutinho da Silva, Carlene Coutinho da Silva, Carleide Coutinho da Silva (in memorian) e a professora efetiva da Prefeitura de Gurupi, Cláudia Coutinho da Silva.

“Neste momento de profunda consternação, rogo a Deus para que conforte os corações enlutado de toda família e amigo”, disse a prefeita Josi Nunes em Nota de Pesar.

O Secretário da Comunicação do Estado do Tocantins, Márcio Rocha, e os servidores da pasta manifestam pesar pelo falecimento do senhor Argemiro Correia da Silva, pai do jornalista Jarbas Coutinho e colega de trabalho na Secom, ocorrido nesta terça-feira, dia 2 de maio.

“Neste momento de tristeza, rogamos ao nosso eterno Deus para que envie o conforto de seu Santo Espírito ao coração do Jarbas Coutinho, demais familiares e amigos que sentem a partida de Argemiro Correia da Silva. A todos, nossas orações e sentimentos”, escreveu o secretário, Márcio Rocha.