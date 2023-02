Por Wesley Silas

A cidade envelhece e os filhos e netos dos seus pioneiros dão adeus aos que deixaram legados de boas história e saudades com honra e dignidade humana como construtores desta cidade. Desta vez a família Sakai sofre a dor de perder dona Maria Vieira Aragão Sakai, uma mulher que fugiu da seca do Nordeste para o interior de São Paulo onde conheceu Shoichi Sakai onde plantavam café numa época em que a história conta o interesse do Brasil de ter mão-de-obra qualificada para trabalhar nas fazendas de café e o Japão precisava aliviar a tensão social no país, causada por seu alto índice demográfico.

No dia 9 de agosto de 1962 o casal resolveu se mudar para Gurupi, quando a cidade fazia parte do norte de Goiás. Na Capital da Amizade o casal criou com dignidade e sabedoria oriental e nordestina os seus 09 prósperos filhos, sendo 4 homens e 5 mulheres.

Velório

O velório da senhora Maria Vieira Aragão Sakai , está acontecendo no espaço fúnebre da Santo Antônio .

Nota de Pesar

Em Nota de Pesar, a Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), prestou seus sentimentos e se solidarizando com a família de dona Maria Vieira Aragão Sakai, mãe do secretário e associado, Jair Sakai.

“A ACIG presta seus sentimentos a todos os seus familiares neste momento tão triste e lamentamos profundamente a perda”, pontua a nota.

A prefeita Josi Nunes também lamentou a morte da pioneira.

“Dona Maria é mãe do empresário e membro da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (Acig), Jair Sakai, e da professora aposentada da UnirG e ex-secretária municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Lady Sakay, a quem deixo meus sinceros sentimentos. Neste momento de profunda consternação, rogo a Deus para que conforte os corações enlutados”, manifestou a prefeita.