por Wesley Silas

Dário Rodrigues Leal faleceu nesta quinta-feira, 30, no Hospital Medical Center em Palmas e teve em Dianópolis uma vida dedicada a vida pública como prefeito no período entre 1951 a 1955 e foi responsável por importantes obras como a construção prédio da Empresa de Correios e Telégrafos no ano de 1953 e naquela mesmo ano acompanhou a construção da Usina Hidrelétrica no Rio Manoel Alvinho, assim como a implantação do Grupo Escolar São José, ainda hoje em pleno funcionamento em Dianópolis.

O atual prefeito de Dianópolis, Jose Salomão Jacobina Aires, decretou luto oficial por três dias e feriado municipal pela morte do pioneiro Dário Rodrigues Leal pela relevância dos serviços prestados ao município. O corpo do ex-prefeito será sepultado às 09h 30 desta sexta-feira, 01, no Cemitério da Praça da Liberdade em Dianópolis TO.

Perfil

Aposentado como Fiscal de Renda do Estado de Goiás no ano de 1982, o pioneiro Dário Rodrigues Leal deixa um legado de grandes feitos na história na região sudeste do Tocantins e na política onde foi, em 1947, vice-Presidente do Diretório Municipal do extinto PSD.

Conforme levantou a jornalista Nívia Cruz Parrião, o seu sogro, Dário Rodrigues Leal foi prefeito da cidade entre os anos de 1951 a 1955, num período de dificuldades e mesmo assim ele realizou obras importantes para o Município, como a ponte sobre o rio que cruzava o antigo Distrito de Rio da Conceição no ano de 1952, em março daquele mesmo ano contribuiu com a instalação do Ginásio e atual Colégio João d’Abreu e em 1953 construiu o prédio da Empresa de Correios e Telégrafos, no mesmo ano fez a aquisição para o município de Dianópolis de uma Casa no Distrito de Conceição do Norte, hoje Conceição do Tocantins-TO, para instalação de uma Sub- Prefeitura. Seus feitos seguiram aliados com o desenvolvimento da cidade. No ano de 1953 participou ativamente construção da Usina Hidrelétrica no Rio Manoel Alvinho, que hoje tem o nome do Dr. João Rodrigues Leal, cuja Usina foi retomada pelo Prefeito seguinte, Joca Costa, em cuja gestão foi concluída, graças à intervenção do Dr. Leal.

“Em 19 de março daquele mesmo ano instalou o Grupo Escolar São José, ainda hoje em pleno funcionamento em Dianópolis. Com a vinda do Dr. Joaquim Câmara Filho, Secretário da Indústria e Comércio do Estado de Goiás, foi criada a Associação Rural de Dianópolis, em março de 1954, tendo como Presidente o ex-Deputado e ex-Prefeito, Cel. Abílio Wolney. Terminado o mandato de Prefeito foi eleito Vereador, mas não assumiu a vereança para tomar posse no cargo de Fiscal de Rendas do Estado de Goiás”, cita Nívia. Fundamentada nos estudos de Memórias de João Rodrigues Leal de autoria de Abilio Wolney Aires Neto, ela cita ainda que em 1954 como Prefeito, Dário Leal instalou a Delegacia de Polícia e a Cadeia Pública da Comarca de Dianópolis, que teve como 1º Juiz, o Dr. Wilson Azevedo e Silva.

Perda da esposa

O dia 04 de junho de 1955 foi marcado na vida de sua família a morte de sua esposa Anisiana Leal Costa e mesmo buscando recursos médicos em Salvador (BA) ela não resistiu e deixou os filhos Maria Ivone, José Ismar, Ailton Antônio, Ione e Ivanise, faleceu em Salvador.

Segundo casamento

No ano seguinte, quando tinha 39 anos, Dário Rodrigues Leal se casou com sua prima, dona Diran Fernandes Rodrigues Leal, com a qual teve 4 filhos: Leide, Leila, Lécia e Dário Júnior.

No ano de 1982, quando tinha 65 anos, aposentou-se como Fiscal de Renda do Estado de Goiás e dedicou sua vida para filhos, netos, bisnetos e amigos.

Segundo Nívia Cruz, o velório de Dário Leal acontecerá nesta sexta-feira, 01, na Igreja Matriz de Dianópolis.

Fonte: Informações extraídas pela jornalista Nívia Cruz, do livro Memórias de João Rodrigues Leal de autoria de Abilio Wolney Aires Neto.