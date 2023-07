Por Redação

Segundo ela, a publicação revela o olhar de uma mulher sobre outras mulheres e pontua a importância dos mais variados perfis femininos do chamado “Brasil Profundo” na luta pelo seu empoderamento e participação nas lutas locais e globais por Direitos Humanos. O lançamento em Palmas acontece em Taquaruçu, às 19h30, na galeria de artes Casa Azul, localizada na Praça Joaquim Maracaípe.

“São onze mulheres que conheci, convivi e que se tornaram importantes na formação da minha personalidade. São costuras que unem histórias magníficas de mulheres de fibra com relatos que não aparecem nos livros de História” – conta a autora, informando que “suas mulheres” são desde uma guerrilheira de Trombas (município do Norte goiano onde aconteceu uma luta armada pela terra nos anos 50 e 60) a uma gari sem dentes, que nasceu e viveu grande parte de sua vida no sertão tocantinense ou uma mulher que no início dos anos 90 foi estuprada e criou uma filha negra em meio a outros cinco filhos brancos e de olhos azuis.

Roda de Saia – o quinto livro de Nonô Noleto – já foi lançado em Goiânia, onde mora, num evento realizado no ano passado, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, que reuniu as mais diferentes entidades goianas que lutam pelos Direitos Humanos, incluindo movimentos representativos das lutas feministas como o bloco carnavalesco Não é Não, que atua cotidianamente contra o feminicídio e todo tipo de violência contra a mulher. Além desse, somente neste ano já ocorreram lançamentos do livro na Assembleia Legislativa de Goiás, em Brasília, Jataí, Itumbiara e Cidade de Goiás, no último dia 17 como parte da agenda cultural do FICA (Festival Internacional de Cinema Ambiental).

Nonô conta que, apesar de ter nascido no Mato Grosso e criada em Goiás, tem “alma” tocantinense: “Meu falecido pai, Louraci Chrisóstomo Noleto, com quem escrevi o meu primeiro livro -, e que conta sobre as vivências no sertão tocantinense dos tempos bravios, nasceu na cidade de Araguacema, às margens do maravilhoso Araguaia. E, há 55 anos, (exceto o da Pandemia), quando suas águas mornas começam a baixar, deixando livres e limpas quilométricas praias, até então submersas, alí está reunida a minha família”. Além disso, ela conta já ter morado temporariamente por quatro vezes em Palmas, trabalhando jornalisticamente em diferentes campanhas políticas municipais majoritárias.

Afetos e lutas

“Este livro em suas mãos é sobre todas as riquezas que precisamos: lembranças, boas histórias, amizade, força, poesia, aprendizagens, vivências e muito amor. A cada página, você se sentirá mais à vontade, descobrindo as afetividades da Nonô. São nesses afetos que se consolida a sororidade, a amizade e o companheirismo que se tornam realidades para quem sonha com a transformação da realidade de todas e todos. Não estranhe se terminar cada capítulo sentindo-se parte dessa Roda de Saia” – conta a deputada federal Adriana Accorsi (PT-GO), responsável pelo prefácio da obra.

Aposentada no Jornalismo, Nonô Noleto atua como escritora, integrando a diretoria da Academia de Letras e Artes do Nordeste Goiano – Alaneg; é diretora do Sindicato dos Jornalistas de Goiás; faz palestras sobre temas ligados à história da Imprensa, principalmente na época da Ditadura Militar; e, além disso, pinta telas em aquarela (principalmente suas memórias de Araguacema e do acampamento da família). Ainda, junto com uma irmã (Letice Noleto), há 16 anos produz e vende em espaços de artesanato uma fina linha de licores artesanais com sabores do Cerrado.

Laurenice Noleto Alves (Nonô Noleto) nasceu no mesmo dia, mês e ano da Declaração Universal dos Direitos Humanos – 10 de dezembro de 1948 – e, por isso, segundo ela, é ativista “de nascença” pelos Direitos Humanos. Depois de mais de 40 anos na profissão ela tem passagem por grandes veículos de imprensa do país e diz com orgulho ter sido a primeira jornalista mulher a trabalhar na redação do jornal O Popular, logo depois acompanhada pela jornalista tocantinense Olga Cavalcante.

Nonô também fio pioneira no telejornalismo goiano, tendo sido a primeira editora chefe responsável por colocar no ar o primeiro telejornal da TV Brasil Central, veículo estatal do Governo do Estado de Goiás, onde foi produtora, editora e, mais tarde, Diretora Geral. Em Brasília trabalhou na cobertura da Assembleia Nacional Constituinte de 1988 pela Folha de São Paulo e pelo Correio Braziliense. Também foi correspondente do jornal O Estado de São Paulo no Centro Oeste, quando teve a oportunidade de fazer várias reportagens sobre a criação do Estado do Tocantins e a construção de Palmas.

Serviço:

Lançamento do livro Roda de Saia, de Laurenice Noleto (Nonô Noleto)

Data e Hora: 15 de julho (sábado), às 19h30

Local: Praça Joaquim Maracaípe (Taquaruçu-TO)

Contatos:

Nonô Noleto (62) 98130-2546 – [email protected]