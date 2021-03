Nesta quinta-feira, 11 de março, a residente em Niquelândia, Marlucia Silva, entrou em contato com a redação de um jornal local pedindo ajuda para encontrar os familiares do senhor Osvaldo Carvalho de Araujo, que no dia 9 deste mês foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e foi hospitalizado.

Segundo Marlucia, o senhor Osvaldo Carvalho não tem nenhum parente em Niquelândia e morava sozinho ao lado de sua casa. Em conversa com Osvaldo, ele revelou que é natural do estado de Tocantins, e nasceu em 03 de outubro de 1944, na cidade de Peixes.

Osvaldo Carvalho é filho de Izabel Carvalho de Araújo e não consta no registro o nome de seu pai. E como ele segue internado, se recuperando do AVC ele não consegue falar direito e não se lembra do nome do pai, mais disse que tem familiares em Gurupi-TO.

Ele revelou que tem uma sobrinha por nome de Carmelita, que mora em Gurupi e essa mulher tem um irmão apelidado de Cawboy. Como ele não tem parentes em Niquelândia, está sendo cuidado por Marlucia, pois o mesmo não tem condições de ficar sozinho. Quem puder ajudar Osvaldo encontrar seus familiares, compartilhem essa informação.

Quem tiver contato de algum parente do mesmo no Tocantins, entre em contato com Marlucia ou sua mãe.

