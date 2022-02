Share on Twitter

Por Wesley Silas

No lugar de Nicéia Manegon, assumiu o jornalista e ex-diretor da Secretaria Municipal de Juventude e Esportes, Fernando Henrique Novaes.

“Quero agradecer pela parceria durante o período em que estive à frente da Secom de Gurupi, foi intenso e desafiador em todos os sentidos”, disse Nicéia.

O novo secretário de Comunicação, Fernando Henrique Novaes, atuou na campanha da prefeita Josi Nunes com quem mantém uma relação de confiança na assessoria da gestora.

Conforme já anunciou o Portal Atitude, outros nomes deverão ser subsídios no primeiro escalão da prefeita Josi Nunes e assim ela seguirá dando uma “upgrade” em sua gestão, conforme ela sinalizou em seu twitter, antes da publicação das exonerações desta segunda-feira, 08.

Outras mudança que prometem acontecer. Uma delas será a substituição do Chefe de Gabinete. Sidney Dourado, conhecido como Cidão, pelo Secretário de Juventude e Esportes, José Carlos Bessa, José Carlos Bessa. Cidão é o nome cotado para assumir a Secretária de Assistência Social no lugar do vice-prefeito, Gleydson Nato, para dedicar-se à pré-campanha de deputado estadual.