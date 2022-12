por Redação

O Papai Noel estará presente na casinha que está localizada no coreto da praça aos finais de semana, portanto ficará de quinta-feira até domingo no horário entre às 18h e 22h, disponível ao público para fotos.

Apresentações culturais

Para o sábado, 10, e domingo, 11, a programação do Natal de Esperança também está recheada de apresentações artísticas no palco externo do Centro de Convenções Mauro Cunha, com a participação de artista local, escolas das redes municipal e estadual de ensino, e da rede particular, além de escola de música. As apresentações iniciam a partir das 19h. Confira o cronograma:

Sábado (10/12):

– Grupo de Dança – Escola Municipal Almeida Veras

– Apresentações musicais –Colégio Genius

– Coral – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

– Apresentações de Piano e Violão – Escola de Música Teclar’t

– Poema e Teatro – Escola Estadual Vila Guaracy

Domingo (11/12):

– Show – Nailson Lima

– Apresentações musicais – Colégio Genius