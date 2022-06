por Wesley Silas

A fala da prefeita Josi Nunes aconteceu nesta segunda-feira, 20, quando ela anunciou, vice-prefeito Gleydson Nato, a conclusão do Mercado Municipal, construção da Via da Integração Leste-Oeste, obras de pavimentação asfáltica e assinou a ordem de serviço para construção da Estação da Cidadania em Gurupi, ocasião em que o senador Eduardo Gomes anunciou a entrega de 03 unidades do Samu para Gurupi.

Obras que não acabam em uma única chuva…

A primeira parada da comitiva foi nas Avenidas Maranhão e Pará, no Centro de Gurupi, que serão recapeadas. O recurso investido nesta obra é de R$ 2 milhões, fruto de uma parceria com o Governo do Estado do Tocantins, por meio do Programa Tocando em Frente.

“É uma pavimentação diferenciada com CBUQ que é material usinado de qualidade que terá uma vida útil muito maior de aproximadamente 10 anos porque Gurupi precisa de obras mais consistentes e não dá para fazer obras para durar um ano ou dois anos porque não somos uma cidade deste porte e precisamos de obras consistente de qualidade porque tivemos obras de pavimentação e recapeamento há três anos que acabaram em uma única chuva e isso é inadmissível em Gurupi. No nosso Governo podemos fazer menos mais com qualidade”.

Ao todo, nestas duas Avenidas, são cerca de 2.400 metros que serão recapeados com material de alta qualidade e durabilidade, já que nestes trechos será utilizado o Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ.

“Os R$ 2 milhões faz parte de uma parceria do programa Tocando em Frente por meio de uma parceria com o Governo do Tocantins, mas já temos recursos da bancada federal de vários parlamentares no valor de R$ 10 milhões para fazermos recapeamento em CBUQ nas vias de maior transito que são as Ruas 07, 20, 15, 16, Avenida Amapá, Rua D com estes recursos que estão em fase de licitação”, disse a prefeita.

O vice-prefeito, Gleydson Nato, também destacou a importância dos parceiros neste pacote de investimentos e reafirmou o compromisso da gestão com a comunidade gurupiense.

“É assim que a nossa gestão tem feito. Nós não temos parado de trabalhar em momento algum e a nossa função é essa. Nós fomos eleitos para cuidar da nossa cidade e estamos cuidando cada dia melhor”, finalizou.

Mercado Municipal

A conclusão do Mercado Municipal também foi anunciado pela Prefeitura de Gurupi, uma obra de emenda parlamentar da senadora Kátia Abreu no valor de aproximadamente R$ 4,5 milhões que fora entregue na gestão do ex-prefeito Laurez incompleta o e o município teve fazer nova licitação no valor de R$ 191.478,93 para resolver problemas como a substituição de tubos, calhas e rufos, além da canalização de gás de cozinha para a Praça de Alimentação.

Estação da Cidadania em Gurupi

Para a prefeita Josi Nunes, foi um momento histórico para Gurupi, já que a cidade contará com o maior espaço sociocultural e esportivo da região Norte do país.

“A Estação da Cidadania será uma grande praça que vai agregar ações esportivas com ginásio, pista de caminhada e outros equipamentos, ações culturais para apresentações de dança, música e teatro, e ações sociais por meio de um CRAS, do Conselho Tutelar e de outros serviços. Vai melhorar muito a qualidade de vida da população gurupiense. A comunidade poderá vir e usufruir de várias atividades ao mesmo tempo em um único espaço”, afirmou a prefeita.

O evento contou com a presença do senador Eduardo Gomes, responsável por viabilizar os cerca de R$ 12 milhões para a realização da obra na Capital da Amizade.

“É uma obra que visa a qualidade de vida, interação da sociedade e autoestima do município. Aqui terá toda uma estrutura com ginásio de esportes e espaços de lazer, auditórios e serviços assistenciais, tudo isso estará disponível aqui neste local. A prefeita, o vice, e a cidade de Gurupi estão de parabéns por esta grande arrancada de obras com recursos que não irão pesar no município no futuro”, disse o senador.

O vice-prefeito Gleydson Nato destacou a relevância da obra para Gurupi e valorizou as parcerias que a gestão tem buscado para trazer obras para a cidade.

“Estamos iniciando obras importantes e o principal, obras com qualidade, esse é o principal legado. Fomos atrás de parceiros que realmente querem ajudar nossa cidade, para que as obras pudessem vir com recursos do governo federal, através de emendas parlamentares, sem comprometer o orçamento do município para os próximos anos”, relatou.

A obra

A Estação Cidadania será construída em uma área de 23.000 m², localizada no setor Águas Claras, região Oeste da cidade. Serão investidos R$ cerca de 12 milhões. O local será um grande complexo Esportivo, Cultural e Social, já que contará com estrutura e itens que atendem as três áreas.

Na área do esporte, a Estação da Cidadania terá a primeira quadra coberta com dimensões oficiais podendo receber competições de nível nacional e internacional. Também terá a primeira quadra pública de tênis do estado do Tocantins. E para os amantes da bicicleta, a Estação da Cidadania também terá um mirante com bike stop, que será um importante ponto de parada dos ciclistas de Gurupi e da região Sul do Estado.

Com relação à cultura, o grande diferencial da Estação da Cidadania será um teatro a céu aberto, com capacidade para 300 pessoas, com entrada elétrica, para poder fazer um palco e concha acústica.

Na parte social, a Estação da Cidadania terá um playground, que será o primeiro do Estado do Tocantins com brinquedos inclusivos para que crianças com necessidades especiais possam brincar e se divertir com segurança e em brinquedos adaptados às suas necessidades. Aqui também terá um CRAS e a sede do Conselho Tutelar desta região, com um complexo de salas que poderá ser utilizado para formação profissional da comunidade.

Via da Integração Leste-Oeste

Entre os empreendimentos que foram apresentados estão a Via da Integração Leste-Oeste e a construção do Parque Nascente do Mutuca.

São quase 4 mil metros de pavimentação que serão feitos nas ruas e avenidas estruturantes, com urbanização na Avenida Contorno do Parque da Nascente do córrego Mutuca. A obra, avaliada em R$ 24 milhões, recebeu recursos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), por intermédio do Senador Eduardo Gomes e do Deputado Federal Carlos Gaguim.

Durante o lançamento do pacote de obras, a Prefeita Josi Nunes e o Vice-prefeito Gleydson Nato, acompanhados de várias autoridades, visitaram o local onde será o pontapé da Via da Integração, que fica às margens do Viaduto Clifton Nunes.

“A Via da Integração é fundamental porque ela vai ligar as duas alas da cidade que são cortadas pela BR-153, o lado leste e oeste. No viaduto nós teremos vias que integram os dois lados da cidade e nós teremos o nosso Parque Nascente do Mutuca. Tudo isso com recursos destes parlamentares, Senador Eduardo Gomes e Deputado Federal Gaguim. Além disso, também nós vamos ter obras de drenagem, que é muito importante para o desenvolvimento social e econômico da nossa cidade. Nós vamos fazer a drenagem do Parque do Mutuca e em mais três pontos mais críticos da cidade”, relatou a Prefeita Josi Nunes.

Presente no lançamento das obras, o Senador Eduardo Gomes destacou que Gurupi se desponta no desenvolvimento socioeconômico não só da Região Sul, mas de todo o Estado. “Todas as vezes na história que Gurupi se posicionou bem para crescer, o Estado cresceu junto. E é isso que hoje vemos aqui sendo liderado pela prefeita Josi, pelo vice Gleydson Nato, pelos vereadores e por todos nós que somos amigos da Capital da Amizade”.

O Deputado Federal Carlos Gaguim destacou o empenho da Prefeita Josi Nunes e de toda equipe para trazer esta importante obra para Gurupi.

“É um compromisso planejado. A prefeita Josi estava planejando, indo em busca de recursos e agora muitas obras estão iniciando e no próximo ano, se Deus quiser, o maior canteiro de obras do Tocantins vai ser a cidade de Gurupi, porque aqui tem planejamento”, frisou Gaguim.

O Superintendente Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) no Tocantins, Homero Barreto, também participou do lançamento da obra e falou da participação do Codevasf em Gurupi. “É muito importante tudo isso. A Codevasf está junto e faz parte, porque passa pela Codevasf o acompanhamento da obra e a liberação dos recursos”.

“Fazemos uma gestão participativa e colaborativa, que busca integrar verdadeiramente a participação social. É um dia feliz. E está aí, Gurupi com muitas e muitas obras que estamos dando início. E neste ano e no ano que vem nós estaremos inaugurando estas obras”, finalizou a prefeita Josi Nunes.

Via da Integração

A obra vai ligar a parte inferior do viaduto até a Avenida Beira Rio, pelo lado leste, e as Avenidas Lenival Correia e Antônio Nunes, pelo lado oeste, por meio da criação da Avenida Contorno Nascente do Mutuca. Essas quatro avenidas formarão a maior via no sentido Leste-Oeste, totalizando aproximadamente 10 quilômetros. A Via da Integração Leste-Oeste envolve o trecho da Avenida contorno da nascente do Mutuca, que será composta de pista de caminhada, ciclovia e iluminação.

O projeto de expansão urbana faz parte das propostas da gestão da prefeita Josi Nunes e é voltado para proporcionar acessibilidade, lazer, prática esportiva e preservação dos mananciais e nascentes da cidade.

Presenças

Também prestigiaram o lançamento de obras os secretários municipais; o presidente da Câmara de Vereadores, Rodrigo Maciel, e os vereadores Zezinho da Lafiche, Ivanilson Marinho, André Caixeta, Paulo Cesar – PC, Ronaldo Lira, Jair do povo, Colemar da Saborelle e César da Farmácia.

Alça viária

Outro ponto comentado pelo senador Eduardo Gomes foi a necessidade da construção de uma alça viária ligando a BR-242 à BR-153.

“Recebemos a notícia que o Banco do Amazônia está financiando mais de R$ 400 milhões para a empresa concessionária (Ecovia Araguaia) e, como há uma concessão pública na BR-153, vamos fazer todos os esforços e, acredito que estamos perto desta solução, pois sabemos que este todo serviço na malha viária da cidade que a prefeita está fazendo necessita desta alça viária para evitar o tráfego de caminhões pesados que prejudicam o pavimento”, disse.

Reforçar apoio à gestão de Josi e Gleydson

“Eu quero agradecer toda sociedade de Gurupi, independente de questões políticas, que sentiu que agora é o momento de reforçar o apoio à prefeita Josi porque Democracia é isso e a gente torce para que todos os governantes tenham êxito em suas gestões. Eu fico muito feliz sobre o que está acontecendo com a prefeita Josi com o apoio dos vereadores e de todos nós”.

Com informações da Secom/Gurupi. Fotos: Lino Vargas