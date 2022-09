Por Wesley Silas

A repercussão da matéria titulada “Município de Peixe terá que dividir ICMS da Usina Hidrelétrica com São Salvador do Tocantins”, apesar de não ter citado o nome do Escritório Bezerra Lopes Advogados, deixou o advogado da Prefeitura de Peixe, Bruno Holsback, do escritório Freire Advogados, incomodado diante a sua reação desencadeada em áudios em grupo de WhatsApp com duras acusações contra o Escritório Bezerra Lopes Advogados em relação a uma ação que iniciou no ano de 2015 e teria corrido à revelia e que teria havido negligência por parte dos gestores e do jurídico da época da Prefeitura Municipal de Peixe.

“Quando nós assumimos a Prefeitura a gestão anterior a nossa deixou correr em branco fora do prazo de embargos de declaração” disse. Em seguida Holsback acusou “os antigos gestores e procuradores” de negligência.

“O que é inaceitável é que pessoas que colaboraram para o maior erro jurídico da história de Peixe tem a cara de pau de vir em grupos desinformar a população. Pessoas que foram negligentes tanto como advogados quanto prefeito”, vociferou o advogado.

Segundo o Escritório Bezerra Lopes Advogados, que tem como associados os advogados Rogério Bezerra Lopes (OAB/TO 4193) e José Augusto Bezerra Lopes (OAB/TO 2308), nunca houve “patrocínio de qualquer causa relacionada a divisão de ICMS ou cálculo de IPM de ICMS que envolve os municípios de Peixe e São Salvador” pelo respectivo escritório.

“Qualquer tentativa de responsabilização deste escritório, ou de seus membros, representa difamação e calúnia profissional, sendo que o profissional caluniador e difamador responsável por grandiosa “falta de ética” será duramente responsabilizado pelos órgãos de ética da OAB/TO”, disse por meio de nota.

Em seguida, o advogado José Augusto publicou um vídeo esclarecendo à população de Peixe sobre o caso que, segundo ele, em 2015 o Escritório Bezerra Lopes Advogados não era responsável pelas defesas processuais do município de Peixe e passaram a responder pelas defesas processuais do município de Peixe no primeiro mandato da ex-prefeita Neila.

“Nos anos de 2014 a 2016 quem tinha esta responsabilidade era a Dr. Maria Pereira que trabalha atualmente com o prefeito Cesar Augusto (Cesinha) e também a Dr. Wilma. O fato é que em 2015 foi apresentado o processo e tivemos acesso a sentença no ano de 2017 quando já éramos prefeito, acionamos o nosso corpo jurídico para recorrer da decisão e foi feita a apelação que culminou com este resultado”, disse.

Novo regramento vale para todos os empreendimento hidrelétricos brasileiros

Segundo José Augusto, independente de quem seja ou foi prefeito, nenhum operador do Direito é culpado por falhas na defesa da Prefeitura. Ele defendeu que a “regra para divisão do ICMS de Hidrelétricas” sofreu modificação já a alguns anos em sua interpretação no STJ, de forma que o ICMS passou a ser dividido entre os entes municipais impactados pelo lago do empreendimento hidrelétrico..