Por Redação.

Com o tema “Um Tour pela Copa do Mundo”, a Escola Baillare Dance, promete fazer bonito com a apresentação, que acontecerá no dia 03 de dezembro, a partir das 19h, no auditório do Colégio João D’Abreu, na Terra das Dianas.

Esta é a 22° edição do Campeonato Mundial de Futebol FIFA, sendo a primeira realizada no Oriente Médio e a última edição que reúne 32 seleções. A competição teve abertura oficial no último domingo (20), com partida entre a seleção anfitriã e Equador, com a equipe do Catar perdendo por 2×0.

Em Dianópolis, o espetáculo da Escola Baillare Dance, promete muita emoção. Ao abrir as cortinas, 40 bailarinos entram em cena, para apresentar um show de imagens nas apresentações que vão trazer cenários diversificados, com apresentações voltadas à maior competição do futebol, que é paixão mundial.

Depois de dois anos de pandemia, o espetáculo também representa o reinício, como destaca a professora e diretora da Escola, Gleiciene Almeida. “Um ano de festa para o mundo. A nossa Escola comemora a retomada das aulas presenciais e claro, a Copa do Mundo. Decidimos unir a paixão pela dança e o amor pelo futebol em um só ambiente, transformando o espetáculo deste ano em um evento com a cara e as características do mundial”, destacou a professora.

A inspiração que veio da Copa do Mundo do Catar “Um Tour pela Copa do Mundo”, vai trazer além de história, emoção e alegria, apresentações que representarão 12 países participantes: Brasil, Catar, Japão, Alemanha, Estados Unidos, França, México, dentre outros. “Claro que nosso foco é a seleção brasileira, que busca seu 6° título mundial. Mas, traremos coreografias em alusão à outros países participantes, mostrando um pouco de sua história e participação no mundial”, declarou a professora.

“O futebol é emoção, é união e tem tudo a ver com a dança. Essa união vai trazer a magia da música com a dança com a emoção do futebol e o resultado vocês verão no palco, onde nossos bailarinos e bailarinas vão viver cada coreografia, retratando esse momento único do esporte mundial”, afirmou.

O espetáculo foi dividido em 12 apresentações: ballet clássico, contemporâneo, axé, ritmos, dentre outros.

“A magia da dança encanta crianças e adultos. Não foi difícil traduzir em coreografias, o espetáculo do futebol. Tenho certeza que as pessoas vão se emocionar com o que levaremos para o palco do nosso espetáculo. Será uma reverência ao futebol, sobretudo à nossa seleção canarinho”, destacou Gleiciene Almeida.

As outras apresentações da Escola surpreenderam e a professora afirma que desta vez, não será diferente. “No primeiro espetáculo em 2015, apresentamos o espetáculo “Primeiros Passos”, em seguida o espetáculo “A magia Encanta”, depois “Volta ao Mundo”, no ano seguinte foi “O Reino das Princesas”, depois apresentamos a magia do “Circo”. É por último o espetáculo foi um “A Magia das Cores”. Para comemorar nosso sétimo espetáculo, nada mais alegre e encantador que o futebol, uma Copa do Mundo”, afirmou.

A novidade é que no espetáculo deste ano, os adultos também entram em cena. “As apresentações estarão lindas e nesta edição vamos inserir bailarinas adultas, que trazem mais alegria e beleza ao espetáculo”, destacou a professora.

A expectativa é de reunir um público de 500 pessoas para assistir à apresentação, que terá início às 19h, no auditório do Colégio João D’Abreu. “Aguardo ansiosa a presença do público e a gente promete, que será uma noite de emoção e alegria”, finalizou.