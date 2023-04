Por Redação

O juiz federal de Gurupi ratificou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, pela constitucionalidade da lei do piso e a forma de reajuste como vem acontecendo, por meio das Portarias conjuntas do MEC e Ministério da Economia.

Para o Sintet, a decisão deixa evidente que, frente a omissão legislativa em se regular o ar. 212-A, mostrou-se adequada a ultratividade da Lei 11.738/2008, quanto aos critérios infraconstitucionais de reajuste do piso até que a omissão legislativa seja sanada. “O princípio da ultratividade consiste na prolongação dos efeitos de uma norma – no caso, a lei do piso – para além do prazo de sua vigência”, explica o assessor jurídico do Sintet, Silvanio Mota, que informou ainda que, a decisão já vai constar dos recursos que a assessoria jurídica do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado do Tocantins (Sintet) está promovendo na ação declaratória de abusividade da última greve promovida pelo Prefeito de Peixe.

Com a decisão, o município de Peixe sai derrotado e será o brigado a cumprir a lei do piso e reajustá-lo como definido na citada lei.