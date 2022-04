por Redação

A autorização não se equivale à concessão definitiva para a exploração do transporte coletivo de passageiros. Segundo a Procuradoria Geral do Município, ela se dá em caráter especial, devido a rescisão de contrato do município, com a empresa que era responsável pela prestação deste serviço.

O Edital e a documentação completa estarão disponíveis a partir de quarta-feira, dia 13, e poderá ser examinada e adquirida na Procuradoria Geral do Município, localizada na sede da Prefeitura de Paraíso do Tocantins, no endereço: Av. Transbrasiliana, nº 335, Centro. Para maiores informações a Procuradoria Geral também atenderá pelo telefone (63) 3602-2780.

Poderão participar do credenciamento pessoas jurídicas e pessoas físicas que satisfaçam as condições estabelecidas no edital. A participação implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e conteúdo descritos no documento, em seus anexos, regulamentos e instruções.

Confira (aqui no link) o Edital de Chamamento Público.