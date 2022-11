Share on Twitter

Por Wesley Silas

Conforme apurou o Portal Atitude o pedido único em nome das cinco mulheres, surpreendeu todo primeiro escalão e até mesmo a própria prefeita, Josi Nunes.

Entre os nomes estão o da procuradora Geral, Celma Mendonça Milhomem; a secretária de Ciência e Tecnologia, Lady Sakai; a Controladora Geral do Município, Vilma Alves de Souza; a Presidente do Instituto de Previdência Social do Município de Gurupi (Gurupiprev), Karita Carneiro e procuradora Jaqueline de Kassia Ribeiro de Paiva. Todas elas protocolaram nesta quinta-feira, 03, pedido único de Exonerações – representadas pela advogada e procuradora Geral, Celma Milhomem.