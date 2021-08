Share on Twitter

Share on Facebook

Nesta sexta-feira o Corpo de Bombeiros localizou o corpo de Erlandia Reis de Brito, que desapareceu no rio Tocantins no momento em que tomava banho na tarde desta última quinta-feira. O caso foi registrado em um rancho no município de Peixe.

Por Régis Caio

Segundo o Corpo de Bombeiros a mulher estava em uma pedra, cerca de 20 metros distante da margem do Rio e afogou-se ao tentar retornar para a beira.

O militares foram chamado e nesta sexta conseguiram, através da equipe de mergulho, localizar o corpo que estava a cinco metros de profundidade e distante uns 10 metros do local do afogamento.