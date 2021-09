por Wesley Silas

Na manhã desta sexta-feira, 10, a Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi lançou a campanha “Setembro Amarelo” com o tema “Todos Pela Vida. Agir Salva Vida”. Após a abertura a médica psiquiatra, Carla Cintia Prado ministrou a palestra com o tema “valorização da vida. Suicídio x dependência química.

Em entrevista ao Portal Atitude, a psiquiatra destacou o tamanho da gravidade quando o assunto é suicídio. Ela lembrou que no Brasil 3 mil pessoas se suicidam por ano e no mundo mais de um milhão de pessoas tiram suas próprias vidas por problemas emocionais. Ela destacou ainda que uma pessoa tira a própria vida a cada 45 segundos. São números altíssimo que a sociedade deve se preocupar e agir ouvindo as pessoas e abordar sobre o tema em função do crescente número de pessoas que tiram a própria vida.

“Os maiores casos de suicídios acontecem com público com idade entre 15 a 30 anos de idade e acima dos 65 anos. Isso envolve vários fatores como o uso de drogas, uso abusivo de álcool, transtornos emocionais que não são tratados com pessoas adoecidas emocionalmente que não procuram os profissionais de saúde, pessoas que já tentaram suicídio anteriormente e tudo são fatores de risco para alguém pense em tirar a própria vida.” alerta.

Região norte

A Drª Carla Cintia Prado citou a região Norte e Centro-Oeste como as que mais acontecem tentativas de suicídios dentro do território brasileiro.

“A procura destas pessoas é muito grande dentro das emergências dos hospitais Gerais e um grande número de pessoas chegam todos os dias com tentativas de suicídios. Infelizmente, tanto na nossa região como em outros países o índice é muito alto”, disse.

Serviço de apoio

A psiquiatra comentou a citação de uma policial que estava na palestra em que ela relatou o número de policiais que tentam tirar a própria vida e também auxiliam pessoas que buscam ajuda por meio do telefone 190, onde os policiais as orientam com mensagem e a procurar ajuda.

“Temos o CVV – Centro de Valorização da Vida por meio do telefone 188, a pessoa pode buscar qualquer unidade de saúde, pode buscar na emergência do Hospital Regional de Gurupi, a UPA, os CAPS que são portas abertas porque o suicídio é uma emergência psiquiátrica. Quando o paciente com pensamento suicida chega a uma unidade de saúde ele vai ser encaminhado para uma avalição psicológica ou psiquiátrica”, explicou.

Relação do consumo de drogas psicoativa e de álcool

Outro problema que contribui com o aumento de casos de suicídio são as pessoas que buscam recompensas emocionais com o uso de drogas psicoativa e de álcool, que merece um olhar cuidadoso das pessoas.

“A relevância é altíssima porque o abuso de substâncias, seja a droga ou o álcool, aumentam muito as tentativas e o suicídios. Muitos jovens tentam comentar o suicídio sem, ao menos, saber o que esteja fazendo naquele momento porque estava sobre o efeito do uso destas substâncias. Então, é outro trabalho que deve ser feito com esta população para procurar ajuda no caso da dependência”, aconselhou.

Exemplos de casos em Gurupi

Segundo ela, há vários exemplos ocorridos em famílias gurupienses.

“Recentemente nós tivemos uma situação no hospital em que o jovem tentou suicídio. Ele estava sobre efeito de cocaína e nem ao menos sabia o momento em que ele tentou aquela ação. Ele foi socorrido, chegou até a unidade e hoje ele está se tratando, mas, ele não soube, exatamente, o momento em que ele tentou o suicídio porque estava sob efeito de uma substância”, concluiu.