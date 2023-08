Por Redação

O documento com orientações sobre medidas de segurança foi direcionado ao Sindicato Rural, Prefeitura de Colinas do Tocantins, Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), Polícia Militar (PM), comitivas participantes e demais envolvidos no evento.

Dentre as providências a serem adotadas para maior segurança dos presentes está a proibição, durante o desfile de animais, da circulação de motos, bicicletas, veículos pequenos, caminhões e carretas, liberando-se apenas automóveis das comitivas e carroças com, no máximo, três ocupantes.

Para assegurar o bem-estar dos animais, deve ser proibida a ocupação de mais de um adulto por animal. A recomendação sugere que o equino transporte, no máximo, um adulto e uma criança de até 12 anos. Também deve ser proibido o uso de esporas, chibatas e armas brancas.

Após a chegada na cavalgada, os animais não devem permanecer no local da concentração do evento, mantendo-se distantes de aglomerações.

Outras medidas recomendadas

– Organizadores deverão impedir o ingresso de veículos que não integrem o evento;

– Proibição de bebidas em recipientes de vidro, por ocasião de consumos de bebidas alcoólicas ou não alcoólicas;

– Disponibilização de ambulância no local;

– Disponibilização de pontos de hidratação e alimentação para os animais;

– Proibição de fogos de artifício pelos participantes durante o trânsito dos animais;

– Liberação do uso de som, durante a passagem dos cavaleiros e amazonas, em volume razoável pelos organizadores, evitando-se som automotivo externo e de alto volume que afete o bem-estar dos animais, para evitar acidentes;

– Verificação da saúde dos equinos por parte do Sindicato Rural de Colinas e dos chefes de comitivas, além dos órgãos fiscalizadores, a fim de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas entre os animais.

Reunião sobre o evento

No dia 21 de agosto, na sede do Sindicato Rural de Colinas do Tocantins, o promotor de Justiça Matheus Eurico Borges Carneiro, que responde pela 2ª Promotoria de Justiça de Colinas, conduziu reunião a fim de debater previamente providências sobre a cavalgada. O encontro contou com representantes do Sindicato Rural de Colinas do Tocantins, Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), Polícia Militar (PM), Prefeitura de Colinas do Tocantins e os chefes de comitivas.

Foram abordados no encontro: o horário da cavalgada, itinerário, medidas de prevenção à violência animal, salubridade pública, uso excessivo de álcool, presença de veículos automotivos durante o evento, fiscalização da PM e da Adapec, responsabilidades de cada ente federativo, suporte da Prefeitura, dentre outros.