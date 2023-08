Por Redação

O Ministério Público do Tocantins (MPTO), por meio da 6ª Promotoria de Justiça de Gurupi, instaurou, na segunda-feira, 31, procedimento para apurar ineficiência na realização do serviço público de coleta de lixo na cidade de Gurupi.

Conforme o promotor de Justiça Marcelo Lima Nunes, é notável que o Município não vem realizando o serviço de forma regular e contínua, o que pode ser constatado em razão do acúmulo de lixo na frente das casas, há vários dias, em diversos bairros da cidade. Ele frisa que o serviço tem caráter essencial para a saúde pública e precisa ser realizado sem sofrer descontinuidade.

No mesmo dia da instauração do procedimento, a 6ª Promotoria de Justiça de Gurupi requisitou informações e documentos à Secretaria Municipal de Infraestrutura, sobre os motivos da coleta irregular de lixo e sobre as providências para a regularização do serviço.