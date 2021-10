Share on Twitter

Share on Facebook

por Wesley Silas

O promotor Matheus Ribeiro dos Reis, iniciou a coleta de informações para instauração do Inquérito Civil Público. Para isso, ele deu prazo de 10 dias para o município prestar informações de quando foi realizado o último concurso público da educação e saúde, número de servidores da saúde e professores contratados e qual o número de servidores da saúde e professores concursados na área da educação, quais as providências que estão sendo adotadas para fazer valer a regra de acesso a cargo público por concurso público e qual a previsão concreta de realização do próximo concurso público.