Por Wesley Silas

Diante ao potencial turístico de Peixe a solução do problema, considerado simples de ser resolvido, porém se arrasta nos gabinetes de secretários e do prefeito de Peixe a mais de um ano. Em junho de 2021, um empresário chegou a denunciar o caso no Portal Atitude. Nesta quinta-feira, 30, o Procedimento Administrativo aconteceu após denúncia anônima informando grande quantidade de lixo acumulado na entrada da cidade de Peixe, recebida pelo Ministério Público, representado pelo promotor, Mateus Ribeiro dos Reis.

As imagens negativas de lixo espalhado pela cidade, mais precisamente na Av. Pedro Ludovico em frente ao antigo secador, levou o Ministério Púbico a instaurar o Procedimento Administrativo com o objetivo de acompanhar e investigar como está sendo realizada a coleta de lixo no município de Peixe, e, se necessário for, propor recomendações, termo de ajustamento de conduta, ou outras medidas cabíveis para sanar os problemas encontrados.

Na portaria, o MPE cobra que o Município de Peixe, adote providências necessárias a instalação de lixeira ou container no local fotografado, assim como recolha o lixo no local devendo enviar relatório com fotos que comprove a limpeza e instalação, no prazo de 02 (dois) dias úteis.

“Oficie-se a Prefeitura Municipal de Peixe, solicitando informações sobre como está sendo realizada a coleta de lixo em todo o município, zona rural e urbana, e em qual periodicidade no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento deste”, recomendou o promotor Mateus Ribeiro dos Reis.

Confira a recomendação na íntegra