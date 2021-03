As denúncias foram feitas por um usuário do sistema de saúde de Peixe ao Portal Atitude com relatos de eventual vacinação do jovem Edson Oliveira em desconformidade ao Plano Nacional de Vacinação.

Por Wesley Silas

Conforme relatos de moradores de Peixe ao Portal Atitude, Edson de Oliveira, 20 anos, postou imagem dele recebendo a segunda dose da vacina Coronavac em uma rede social sendo que ele desempenha o Cargo em Comissão de Superintendente Executivo Hospitalar e não estaria na linha de frente de.combate a pandemia, contrariando o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

Nas considerações o promotor Mateus Ribeiro Reis suspeita de que o atual Superintendente Executivo Hospitalar Edson Filho teria “furado fila” na vacinação contra o COVID19 e com isso deve ser melhor apurado em que fase de vacinação encontra-se o Município de Peixe, a fim de se esclarecer a situação e verificar se houve preterimento de quem deveria ter prioridade, sejam idosos, sejam outros servidores da saúde.

“Deve ser esclarecido se o senhor Edson Filho preenche os requisitos para ocupar o cargo em que hoje desempenha suas funções” Leva em conta que Edson “namoraria uma das filhas do Prefeito Municipal e que por isso teria sido favorecido pelo gestor”.

Contudo, o MP resolveu instaurar Inquerito Civil objetivando apurar os fatos ora narrados e apurar eventual responsabilidade do atual Prefeito, da atual Secretária Municipal de Saúde e do atual Superintendente Executivo Hospitalar.