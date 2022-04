Share on Twitter

por Redação

Com intuito de manter a sociedade portuense informada sobre a verdadeira pauta de reivindicações do movimento grevista da educação de Porto Nacional, os professores se reúnem diariamente em pontos diversificados da cidade.

Nesta quinta-feira, 28, a programação ocorreu na Praça do Centenário, onde houve café da manhã, blitz informativa e diálogo aberto com a comunidade acerca das motivações da categoria.

Uma das participantes do movimento é a diretora do CMEI Professora Lidiane Barbosa Pires, Sandra Pires, que destacou a importância da atualização da tabela salarial e melhorias para a unidade de ensino. “Não temos parquinho de diversão para as crianças. A frente da nossa escola está precisando ser arrumada, inclusive já encaminhamos ofício e nada foi resolvido”. Disse a diretora.

O professor Roberto Sousa, é diretor da Escola Municipal Jacinto Bispo em Luzimangues, além de afirmar a importância da correção salarial, ele pede a conclusão de escola para redução da fila de espera no distrito, que hoje é cerca de 200 alunos.

“Fomos pegos de surpresa pelo não pagamento do reajuste no plano de carreira, sendo este o principal motivo para adesão à greve. Hoje estamos em três prédios distintos, com trajeto de 500 a 1600 metros para atender nossos alunos”. Disse a diretora da Escola Municipal Maria de Melo Sousa em Luzimangues, Aline Vieira.

Conforme a vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores – Sintet Regional de Porto Nacional, Márcia Jorge, é necessário que a gestão municipal faça atualização da tabela. “Respeitando os percentuais das progressões vertical e horizontal, em conformidade com o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica – PCCR. Além disso, a categoria junto ao sindicato, em assembleia encaminhou uma contraproposta que até o momento não foi atendida”. Afirma a vice-presidente.

PROGRAMAÇÃO

29/04 – Sexta-feira

16h30 – Escola Dr. Euvaldo – Blitz e faixas – Setor Planalto

16h – Feira de Luzimangues – Ação de mobilização sobre a greve