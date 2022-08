Por Wesley Silas

Mais um caso inusitado foi registrado por um empresário na manhã deste domingo, 31, em Gurupi.

“Fui sair para fazer uma caminha por volta da 5h:40min. e quando fiu da relé deparei com este veículo no meio da rua em frente a minha casa e tinha um homem dentro dormindo no banco traseiro e o veículo estava com o pneu dianteiro furado e o cara devia está bêbado por ter largado o veículo Palio no meio da rua. É a cachaça e a volta à normalidade depois da pandemia”, disse o empresário Adilson Fonseca.