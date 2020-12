Motorista de aplicativo diz ter sido espancado por taxistas em Gurupi

O motorista do aplicativo do UB10 João Moraes de Araújo, 45 anos, disse ao Portal Atitude que foi atacado por motoristas de taxis após ter deixado um cliente do Setor Bela Vista na Rodoviária de Gurupi. “Eles chegaram batendo no carro e não deram prazo, abriram a porta do carro e quando eu fui fechar eles jogaram um tijolo na minha cabeça que quebrou o vidro do carro”.

Por Wesley Silas

Segundo o motorista do aplicativo as agressões aconteceram após ele ter estacionado o veículo em frente a rodoviária na noite da quarta-feira, 09, após atender um cliente. Em seguida ele relata que permaneceu no veículo para tomar um remédio, enquanto aguardava o efeito da medicação e assim ele decidir se continuaria trabalhando ou retornaria para sua residência e foi surpreendido pelos taxistas.

“Eles chegaram me ameaçando querendo que eu saísse do carro e me batendo com paulada e tijoladas que acertou na minha cabeça”, disse o motorista que foi socorrido pela Polícia Militar. Ele informou à reportagem do Portal Atitude que registrou um Boletim de Ocorrência e realizou exame do corpo de delito no IML de Gurupi.