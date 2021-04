Perder um ente querido de maneira inesperada abala as estruturas de todos, mas situações piores tem sido provocada pela Covid-19 como mortes de famílias, praticamente, inteiras como aconteceu o casal Antônio Lopes da Silva e a professora aposentada Luzia Lopes da Silva e suas duas filhas, as professoras Daguima Lopes da Silva e Maria de Jesus Lopes da Silva. Tios e primas do advogado Ronison Parente que ainda enfrenta a dor de ter perdido o sogro Benjamin Miguel de Souza.

por Wesley Silas

A tragédia provocada pela Covid-19 iniciou no dia 20 de março com a morte da professora Daguima Lopes da Silva, no mesmo dia faleceu o seu pai, Antônio Lopes da Silva, um dia depois faleceu a professora Aposentada da Rede Estadual e Municipal de Educação, dona Luzia Lopes da Silva e por último faleceu a professora Maria de Jesus Lopes da Silva após ser internada em Palmas e logo em seguida transferida para uma UTI em Ilhéus-BA, onde veio a falecer na manhã da sexta-feira, 09 de abril.

“A família era composta dos pais e das duas filhas, Dagma e Maria de Jesus e na sexta-feira, 09, perdeu seu último membro da primeira geração, também para a Covid-19. O corpo da professora Maria de Jesus chegou a cidade no sábado, 10, onde foi prestadas homenagens na porta da Matriz da Assembleia de Deus Madureira”, disse o advogado Guilheme Gama.

Em sua rede social o advogado Ronison Parente lamentou a perda dos tios e primas para a Covid-19.

“Depois de tudo que passamos com as perdas da Daguima, do Tio Antônio e da Tia Luzia, eu acreditava que tinha encerrado ali. Jamais pude conceber, aceitar, mesmo que remotamente essa nova perda. Eu tinha convicção que isso jamais poderia acontecer. Na minha cabeça, Deus não permitiria uma tragédia dessa dimensão. Tanto, que desde a internação dela em Palmas, até anteontem pela manhã, minha crença na sua plena recuperação era total e inabalável”, escreveu Ronison Parente após perde o sogro, Benjamin Miguel de Souza, no dia 03 de abril. “Ele era pai de minha esposa Núbia Cristina, e avô da Fernanda, do Henrique Eduardo e do Ronison Filho”.

Aumento de casos

Segundo os dois últimos Boletins Epidemiológicos da Prefeitura de Formoso do Araguaia na sexta-feira, 09, foram registrados 20 novos casos e no sábado, 11, aumentou para 22 novos casos, totalizando 296 pessoas em tratamento, 50 casos suspeitos e, desde o início da pandemia foram registrados 44 óbitos.