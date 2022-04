por Wesley Silas

A pioneira Emiliana Cruz é a última personagem trazida para Gurupi por Antônio Lisboa da Cruz, conhecido por Antônio Cruz, conhecido como um dos desbravadores de Gurupi e desde o ano de 1956 fez história no comércio, proprietário da Casa da Lavoura, que atendia a garimpeiros, fazendeiros, retirantes e, como visionário, criou a Exposição Agropecuária, que hoje leva seu nome: Parque Antônio Lisboa da Cruz. Com os pés fincados na terra da amizade, no ano final de década de 1950 para o início da década de 1960, trouxe para Gurupi seus irmãos: Florência Cruz, Emiliana Cruz e José Cruz. Sendo assim, dona Emiliana foi a última personalidade dos irmãos de Antônio Cruz, genitor de Zacarias, Vilmar, João Cruz, Antônio Cruz e Edvaldo Cruz.

“Tia Emiliana nos altos dos seus 96 anos, foi sempre exemplo da família tradicional brasileira, e que nos deixou um grande legado. Nos dias em que estive em Gurupi, recentemente, nos despedimos com ela aceitando a Jesus como seu único Rei, Senhor e Salvador da sua vida. Isso me tranquiliza porque sei que ela partiu para a eternidade com Deus. Obrigada Senhor por ter me concedido essa ímpar oportunidade de ter sido canal de bênçãos para a minha família Cruz, Parrião e Leal nessa minha oportuna viagem ao Estado em que eu nasci, o Tocantins”, disse a jornalista Nívia Cruz, autoria do livro: “Contando a história da família Cruz”.

“Capítulo do lindo livro da família contando a história de cada um de nossa geração”, Nívia Cruz

Segundo Nivia, dona Emiliana Cruz e o seu Tio Torquato “foram os primeiros comerciantes de Gurupi e na Av Goiás. Ela foi a primeira costureira da elite gurupiense ele o primeiro fotógrafo e taxista”, acrescentou.