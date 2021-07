Share on Twitter

por Wesley Silas

De acordo com Fábio Ribeiro, o seu pai, Valdenir Ribeiro internado no Hospital Regional de Gurupi no dia 22 de junho e, infelizmente, foi a óbito na quarta-feira, 08.

Sr. Valdenir morava em Gurupi desde o ano de 1971 e deixou a esposa Maria do Carmo Borges Ribeiro e três filhos, sendo eles o contador Fabiano, o advogado Fábio e a contadora Fabíola, além de uma neta e dois bisnetos