O pioneiro Valdemar Gonçalves Moreira é natural de Caém-BA, chegou em Gurupi com 17 anos no ano de 1960 e logo em seguida implantou a Casa Moreira e mantém há 60 anos o mesmo CNPJ ativo do comércio localizado em frente à praça Henrique de Santana, esquina da Avenida Piauí com a Rua 02. A Secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar, a senadora Kátia Abreu e a prefeita Josi Nunes e seu vice, Gleydson Nato publicaram nota de pesar pela morte de Valdemar Moreira.

por Wesley Silas

Segundo Andrea Moreira, seu pai faleceu em decorrência de “complicações provocadas pela aspiração pulmonar de alimentos”. Ela informou que o corpo será velado no Cerimonial Santo Antônio e será enterrado na manhã desta terça-feira, 27, no cemitério São José, localizado na saída para Peixe.

Valdemar Moreira era um adolescente empreendedor de 17 anos quando chegou em Gurupi, norte goiano, no ano de 1960. Conheceu dona Raimunda Maria da Conceição Araújo Moreira, conhecida como dona Dica, e se casaram em 1969 e tiveram as três filhas Adelina, Andreia e Alessandra que presentearam os pais com 05 netos.

Trajetória de luta

O casal enfrentou vários períodos da história de Gurupi e do Brasil, teve que lidar com dificuldades em épocas escassas de conforto, pois que não tinha telefone, energia elétrica era gerada por motor estacionário que desligava no início da noite, carência no acesso a saúde e no transporte – que teve a construção da BR-153 no governo de Juscelino Kubitscheck na década de 60 como divisor de água. Em seguida viveu tempos áureos de transição cultural de Gurupi com festivais no CRA, implantação do Projeto Rio Formoso, presenciou a migração de gaúchos e paulistas, viveu a ditadura militar e redemocratização do país, a superinflação da década perdida de 80 com seus vários planos econômicos até a estabilização econômica com o Plano Real na década de 90. Passados estes períodos, Valdemar Moreira sobreviveu todas as transformações culturais, infraestruturais e econômicas com o mesmo CNPJ que neste ano completa 61 anos ativo.

Nota de Pesar

A senadora Kátia Abreu e a Secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar manifestaram pesar pelo falecimento de Valdemar Gonçalves Moreira;

“Valdemar era empresário e pioneiro na cidade de Gurupi -TO, onde deixou seu importante legado. À família e amigos, deixo meu fraterno abraço, presto minhas sinceras condolências e rogo a Deus que os conforte nesse momento de tristeza e dor”, disse a senadora Kátia Abreu.

Já a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, e seu vice, Glaydson Nata publicaram uma nota em conjunto.

“Ele parte deixando um importante legado e uma grande parcela de contribuição para nossa cidade. Neste momento de dor, rogamos ao Pai Celestial que conforte o coração dos familiares e amigo”.

Para a Secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar, Seu Valdemar Gonçalves Moreira “parte deixando um importante legado e uma grande contribuição para a nossa cidade Uma pessoa querida e respeitada, cuja ausência será motivo de muito lamento e saudade”.

Ela completou desejando conforto à família e amigos.

“Rogo a Deus que, em sua infinita misericórdia, receba-o em seus braços e que traga conforto a cada familiar e amigo que sente, agora, a dor da sua partida”.