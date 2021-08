por Wesley Silas

Mãe seis filhos (Alex, Alan, Alisson (in memorian) e aline e de duas netas, Andressa e Alexia, Goiaciara Tavares Cruz, teve sua fica marcada pela forte virtude altruísta de ajudar as famílias carentes de Gurupi, onde sempre teve as portas da sua casa aberta para receber todas as pessoas, independente de classe social e credo religioso. Alex, Alan e Alisson, aline e Elias neta Andressa e Alexia

Goiaciara começou sua jornada política em meados dos anos 80, tomando a frente das atividades típicas da esposa de um político popular. João foi eleito prefeito pela primeira vez em 1988, mas antes tinha sido vice de Jacinto Nunes e deputado estadual pelo então estado de Goiás, representando a juventude desta região.

Como prefeito de Gurupi (três mandatos completos e mais um período de intervenção) João sempre esteve seguro de que os mais carentes seriam atendidos durante suas gestões. Ele conhecia a esposa, sabia de sua índole, e dosava suas decisões ouvindo-a nas questões relativas aos assuntos assistenciais.

Após a morte de João, em 2008, Goiaciara teve de assumir a condução da família. Mais discreta do que normalmente se espera de uma agente política, tentou se eleger deputada federal, mas ficou na primeira suplência.

Até sua morte seus admiradores e eleitores ainda questionam a estratégia de lançá-la assim, logo para a Câmara Federal. Nunca mais concorreu como cabeça em cargo eletivo, mas sempre se manteve prestigiada no meio político.