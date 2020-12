Morre em Gurupi a professora Wita Maria da Luz Souza, uma das fundadoras da AGL

Segundo familiares a professora encontrava-se em tratamento médico há alguns meses e faleceu nesta segunda-feira, 28. Ela é natural de Miracema do Norte, era neta do fundador de Miracema do Norte, Pedro Praxedes da Silva e ocupava a cadeira número 09 da Academia Gurupiense de Letras.

por Wesley Silas

O corpo da professora aposentada, Wita Maria da Luz Souza, 78 anos, está sendo velado no Cerimonial, Santo Antônio em Gurupi e o seu sepultamento acontecerá às 17 horas.

Wita Maria da Luz Souza, 78 anos, morava em Gurupi há 35 anos, era viúva de Jair Martins de Souza e mãe três filhos, sendo eles: Jair Martins de Souza Júnior (poeta e compositor), MarciJune Luz de Souza e Jacqueliny de Souza Martins Luz. Ele também deixou 07 netos.

Ela era professora aposentada da Rede Estadual de Ensino, atuou como empresária no ramo de Fibras e Plásticos. Escreveu poesias, contos e prosa poética. Já participou de vários concursos literários, como Benjamim Rodrigues de poesia falada, concurso SESI, com poesias e contos, festivais de poesias em 72 São Félix do Araguaia-MT, Anuário de Poetas e Escritores de Gurupi (1998, 1999 e 2000). Fazia parte da Associação de Artes de Gurupi; Titular da Academia Gurupiense de Letras – AGL, onde ocupa a cadeira de n° 09. (Com informações da Memória Acadêmica da AGL).