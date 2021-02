Adonias de Oliveira Negre, conhecido como Sr. Dudu, é um dos pioneiros de Gurupi com origens da cidade de Brejinho de Nazaré, chegou em Gurupi no dia 27 de julho de 1957 e sua trajetória como cidadão é marcado por participação na criação do Sindicato Rural , implícito no segmento da loja agropecuária, foi secretário Estadual de Agricultura no governo de Moisés Avelino e presidente da Cooperfrigu no ano 2.000.

por Wesley Silas

Segundo familiares, Sr. Dudu contraiu a Covid-19 no mês de dezembro de 2020, posteriormente foi internado em um hospital particular no dia 17 daquele mesmo mês, no dia 20 foi transferido para UTI, onde ficou até o dia 21 de janeiro quando foi transferido para um apartamento e ficou até o dia 24 quando sofreu uma parada cardíaca, retornou para UTI, entrou em coma e faleceu às 12h34min. desta sexta-feira, 05 em decorrência de complicações graves pós-covid-19.

Pai de família

O pioneiro Adonias Oliveria Negre é natural de Brejinho de Nazaré e mudou-se para Gurupi no dia 27 de julho de 1957, no ano de 1960 casou-se com senhora Zilca Souza Carneiro Negre, com a qual teve 05 filhos: Dilson, Marxssuel, Márcia, Adonias Júnior e Margarete, além de 07 netos e uma bisneta.

Trajetória como cidadão gurupiense

De origem da família Cruz, após chegar a Gurupi, Sr. Dudu trabalhou por 13 anos com o seu cunhado Antônio Cruz, pai do ex-prefeito de Gurupi João Cruz (em memória), passou a ser proprietário da Casa da Lavoura, participou ativamente da criação do Sindicato Rural de Gurupi, onde foi presidente por dois mandatos com atuação na criação de gado de corte, transformou o Parque de Exposição Agropecuário substituindo as barracas de palhas por telhados com banheiros e pavimentação da área interna por meio da atuação política de João Cruz; entre os anos de 1991 a 1994 foi Secretário de Agricultura do Estado do Tocantins no Governo de Moisés Avelino e no ano de 2.000 foi presidente da Cooperfrigu

Velório e Enterro

Filiado na Loja Maçônica Amor e Justiça desde 1966, onde permaneceu até a sua morte, onde será velado a partir das 20 horas desta sexta-feira, 05, e o sepultamento acontecerá às 10hs deste sábado, 06, no cemitério São José nas margens da BR -242.