por Redação

A BRK, responsável pelos serviços de saneamento em 47 cidades do Tocantins, está avançando com as obras de implantação de redes de esgoto em Gurupi. Nesta semana de 13 a 18 de junho, as obras seguem pelos setores: Waldir Lins, onde estão sendo implantados mais de 35 mil metros de novas tubulações, e, Jardim Tocantins, onde estão sendo construídos 1.500 metros de extensão de redes.

Iraneis Mendes se mudou recentemente para o setor Waldir Lins. O morador estava terminando de descarregar a mudança quando a obra chegou em sua rua. Ele conta que esse é um avanço importante, e que ficou muito feliz pelo serviço ter chegado na região. “A minha sogra mora no centro e essa obra foi feita lá, ficou bom demais isso aqui. Nós almoçamos com ela e conversamos sobre como esse sistema facilita as coisas. As fossas de hoje em dia enchem muito rápido, então, é muito complicado e difícil depender delas. Esse sistema aqui vai facilitar demais a nossa vida”, conta o morador.

Pedro Gobbo, gerente responsável pela operação da BRK em Gurupi, reforça que o fim das fossas sépticas está diretamente relacionado a melhorias em saúde. “Essas fossas podem virar criadouros de baratas e outros insetos, além de animais transmissores de doenças, como leptospirose e alguns tipos perigosos de febres. O sistema de coleta de esgoto que está sendo implantado em Gurupi transporta todo efluente para as estações, que após o processo de tratamento devolvem o esgoto de forma segura ao meio ambiente”, conta o engenheiro.

O sistema de tratamento assegura que o esgoto seja devolvido à natureza em condições adequadas para proteger a vida aquática, assim como os animais e plantas que habitam os ecossistemas. O saneamento garante impactos diretos na saúde, na qualidade de vida, no meio ambiente e em diversos outros aspectos que impactam a comunidade em Gurupi.

As obras estão sendo realizadas em regime especial, com a abertura e fechamento das escavações, sempre ao fim do dia de trabalho. A proteção das áreas e a recuperação das calçadas no local também estão sendo realizadas. Os clientes que tiverem dúvidas ou sugestões, podem realizá-las na loja de atendimento da BRK Ambiental em Gurupi, localizada no “É pra Já”, ou ainda através do telefone 0800 644 0195, por mensagem via WhatsApp (11) 99988-0001 ou pelo site www.brkambiental.com.br.

Waldir Lins

Segunda a Sábado (de 13 a 18 de junho)

Rua E entre as ruas D e F

Rua F entre as ruas 6 e 12

Rua G entre as ruas 4 e 11

Rua 4 entre as ruas E e G

Rua 5 entre as ruas E e G

Rua 6 entre as ruas F e G

Rua 7 entre as ruas F e G

Rua 8 entre as ruas F e G

Rua 9 entre as ruas F e G

Rua 10 entre as ruas F e G

Rua 11 entre as ruas F e G

Rua 12 entre as ruas F e G

Jardim Tocantins

Segunda a Sábado (de 13 a 18 de junho)

Rua 2 entre as Avenidas 4 e 6

Rua 4 entre as Avenidas 4 e 6

Rua 5 entre as Avenidas 7 e 9

Avenida 5 entre as Avenidas 7 e 9

Avenida 6 entre as ruas 2 e 4

Avenida 7 entre as ruas 2 e 3