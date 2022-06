por Redação

Nesta quarta, 01, e quinta-feira, 02, a partir das 8h, as equipes de Agentes de Combate às Endemias – ACEs, da Secretaria de Saúde de Gurupi, estarão no setor Parque das Acácias realizando um mutirão de vistorias e conscientização de combate ao mosquito Aedes Aegypti transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. O mutirão pretende visitar todas as residências do bairro.

Segundo a coordenadora da área de endemias, Cristiane Silva Neves, a motivação para o mutirão foram algumas denúncias de possíveis focos no Setor. “Toda a equipe estará passando de casa em casa, fazendo a vistoria no quintal, tratando e eliminando recipientes que possam acumular água”, afirma Cristiane.

O trabalho de conscientização, de prevenção e combate às arboviroses, dengue, zika e Chikungunya, provocadas pela picada do mosquito Aedes Aegypti, realizados pelos Agentes de Combate às Endemias é constante em Gurupi. Além das atividades tidas como rotineiras, a Vigilância Epidemiológica também promove mutirões de limpeza quando necessário, bloqueio químico e palestras educativas em escolas ou instituições.

O intuito da Secretaria Municipal de Saúde, por meio das equipes de combate às endemias, é intensificar as ações de combate aos criadouros do mosquito transmissor no município.

Transmissão

A dengue é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Após picar uma pessoa infectada com um dos quatro sorotipos do vírus, a fêmea pode transmitir o vírus para outras pessoas. Há também registro de transmissão por transfusão sanguínea.

Vidros, potes, pratos, vasos de plantas ou flores, garrafas, latas, pneus, panelas, calhas de telhado ou qualquer outro recipiente que possa acumular água, são suficientes para se tornarem criadouros do mosquito. Manter recipientes como caixas d’água, barris, tambores, tanques e cisternas devidamente fechados também é importante.

Por isso, é importante combater o mosquito da dengue, fazendo limpeza adequada e não deixando água parada em pneus, vasos de plantas, garrafas, pneus ou outros recipientes que possam servir de reprodução do mosquito Aedes Aegypti.

Texto: Niceia Menegon – Ascom Semus