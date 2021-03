Share on Twitter

Segundo denúncia, este problema da falta da coleta do lixo vem desde o ano passado e o resultado são vários entulhos acumulados pelas ruas da cidade.

Por Régis Caio

Segundo o morador José Carlos, as ruas de Palmeirópolis, no sul do estado, estão cheias de lixo. “O odor é muito grande, sem contar que cachorros rasgam os sacos e espalham. A Prefeitura ainda não tomou nenhuma iniciativa e queremos uma solução para este problema”, disse.

De acordo com o vereador, Daniel Rosa, a situação é de calamidade pública. “Eu nunca vi uma cidadade tão mau zelada como esta nestes últimos meses e quando a população reclama os responsáveis pelo setor e o prefeito dizem que não tem como fazer melhor porque o caminhão da coleta está sucateado e dão varias outras desculpas. O atual gestor alega que recebeu a prefeitura da mão do seu aliado sem fundo de caixa na área da saúde e outros setores, hoje a população de Palmeirópolis passa por um momento de muitas dificuldades. Temos o aumento significativo nos casos de covid-19 e uma proliferação de mosquitos neste período chuvoso com tanto lixo espalhado nas ruas e terrenos baldios”, relatou o parlamentar.

A vereadora Maria das Graças mencionou que o problema do lixo já vem desde a gestão passada. “O ex-prefeito não deixou recursos na conta da prefeitura, então vimos que a nossa cidade precisa de uma limpeza, eu acredito que temos que criar condições de solucionar o problema, inclusive vou levar a sugestão ao prefeito e aos colegas vereadores de fazermos um grande mutirão em que os empresários e toda a classe trabalhadora do município ajude em fazer um mutirão com máquinas e caminhões para que a cidade fique limpa”, declarou.

Já o também vereador Pablo Dorneles ressaltou que vem recebendo várias reclamações da comunidade sobre a falta da coleta. Os moradores pedem para que eu avise ao prefeito sobre essa situação, é lixo pra todo lado e queremos que o município resolva”, pontuou.

Para o Portal Atitude uma fonte ligada a Prefeitura de Palmeirópolis, que não quis se identificar, informou que o caminhão da coleta está com problemas mecânicos e que logo a situação será controlada.