Por Wesley Silas

Segundo uma moradora da cidade o último final de semana foi marcado com consideráveis aglomerações. A Secretária de Saúde do município alega falta de policiamento para garantir a segurança dos fiscais e pede participação ativa do MinistérioPúblico.

“Aqui não existe fiscalização e estamos com medo do que possa acontecer, caso a Prefeitura não tome uma atitude firme para multar as pessoas que promovem, participam de aglomerações e festas clandestinas”, disse a moradora que pediu para não ter seu nome divulgado para evitar retaliações.

A Secretária de Saúde de Peixe, Fabiana Pereira do Nascimento, alegou falta da presença da Polícia Militar para garantir segurança aos fiscais.

“Imagino que não seja somente a fiscalização sanitária, até porque para fazer qualquer intervenção nesses aspectos, onde inclusive estão pessoas alcolizadas promovendo aglomeração deveríamos ter a presença do Policiamento para que a segurança dos fiscais fossem resguardadas. Os fiscais não têm poder de polícia e não consegue dispersar aglomeração como ocorre no vídeo” explica a secretária. Ele informou ainda que em breve será publicado um novo Decreto com medidas restritivas.

Novo Decreto

Na intenção de minimizar as aglomerações a Prefeitura de Peixe informar que irá publicar novo decreto com medida restritivas.

“As mudanças estão sendo tomadas, estaremos publicando um novo Decreto e inclusive para que seja efetivado precisamos da participação ativa do MP e do Policiamento”, disse