O prefeito de Peixe, Cesinha (MDB), chegou aos 111 dias de governo e tem como grande desafio manter a máquina pública funcionando com a necessidade de priorizar as despesas apertando o cinto para manter, pelo menos, os serviços essenciais em áreas como a saúde, limpeza pública, pagamento da folha dos servidores e manutenção das estradas vicinais. O problema, segundo alguns moradores de Peixe, são falhas na limpeza da cidade, no hospital fechado no período noturno e Posto de Saúde encontra desabastecido. “O posto de saúde de Vila Quixaba não tem uma dipirona”, disse a dona de casa, Rozânia Quixaba. Em nota, a Secretária de Saúde, Fabiana Pereira do Nascimento, disse que não procede as denúncias. Confira!

por Wesley Silas

Uma das características do município de Peixe é a forte presença dos moradores nas redes sociais. Neste final de semana um morador gravou um vídeo para reclamar da falta de atendimento no Hospital Municipal.

“Aqui é assim. Você chega no hospital e encontra fechado e não tem ninguém. Ontem eu vim no hospital e fiquei 1h:30min. sozinho sem ninguém e nenhum médico”, disse o morador em um vídeo repassado por outro peixense ao Portal Atitude.

Para a Secretária de Saúde, Fabiana Pereira do Nascimento, a reclamação do paciente que gravou o vídeo foi sanada após uma conversa que ele teve com morador.

“No primeiro momento ele se dirigiu à unidade e não esperou para ser atendido por achar que houve demora no atendimento e na madrugada ele retornou à unidade hospitalar e se deparou com a parta encostada e não trancada – uma vez que ele relata que não tocou na porta, portanto não pode afirmar que a mesma estava trancada. Ele não viu movimentação por ser, inclusive, madrugada uma vez que o porteiro e a recepcionista estavam na unidade; mas, não o atenderam devido ao fato dele não sinalizar a sua presença que diferente da ala da rampa de emergência ficam mais profissionais que podem identificar imediatamente a presença de pacientes que chegam a unidade então”, explicou.

A dona de casa, Rozânia Quixaba também criticou problemas na saúde como falta de exames laboratoriais, falta de medicamentos no Posto de Saúde da Vila Quixaba.

“Os exames laboratoriais não estão sendo realizado ainda no nosso município porque eles não pagaram laboratório pelo período de quatro meses de gestão ainda não fizeram isso. É uma vergonha. O posto de saúde da Vila Quixaba não tem uma dipirona, não tem gases, não tem uma atadura para enfaixar um doente e não tem um tubo de esparadrapo”, disse.

No entanto, a secretária de Saúde alega que os medicamentes podem ser substituídos disponíveis na rede por meio de receitas médica e não na UBS da Vila Quixaba.

“Estão sendo tomadas medidas legais para aquisição desses e de demais medicamentos para oferta aos nossos usuários de acordo com a demanda”, disse.

Quanto a falta de exames laboratoriais a secretária defende que não houve cancelamento no fornecimento pelos laboratórios.

“Essa informação de que houve corte nos exames laboratoriais é totalmente inverídica, uma vez que o laboratório continua realizando os exames aos pacientes de acordo com as necessidades onde os priorizados são os de caráter emergencial, bem como dos pacientes internos na Unidade Hospitalar”, defendeu.

Rozânia Quixaba reclamou ainda a falta de apoio às pessoas que perderam seus entes queridos para a Covid-19.

“Um vereador chegou a fazer um ofício pedindo uma psicóloga aqui para UBS para ajudar as pessoas que perderam seus familiares e também um fisioterapeuta para as pessoas que ficaram com sequelas decorrente á Covid-19”, disse.