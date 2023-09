Por Redação

O terceiro maior município do Tocantins, Gurupi, recebe atendimento itinerante do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) nesta semana. As atividades vão acontecer amanhã, terça-feira (12) e quarta-feira (13), na Escola Estadual Hercilia Carvalho da Silva.

Com a aproximação das eleições municipais de 2024, estão sendo prestados desde o mês de agosto, serviços eleitorais para os gurupienses como o alistamento eleitoral (emissão do 1° Título), transferência de domicílio eleitoral, regularização do título e a revisão de dados. O horário da prestação será das 9h às 11h30 e 13h às 17h.

A ação visa aproximar a Justiça Eleitoral dos cidadãos para viabilizar o aumento do número de eleitores aptos para as eleições de 2024, ao levar acesso aos serviços da Justiça Eleitoral.

Documentos

Os documentos necessários para os atendimentos são: o título eleitoral, documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço.

Objetivos Estratégicos:

1- Aprimorar mecanismos de atendimento ao cidadão;

2- Aprimorar mecanismos de transparência pública;

3- Fomentar a educação política da sociedade.

Rozeane Feitosa (Ascom/TRE-TO)