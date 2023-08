por Redação

Estão abertas até 03 de setembro, as inscrições para concorrer a um projeto de arquitetura, produzido por acadêmicos do 8º período do curso de Engenharia Civil, da Universidade de Gurupi. O interessado deve apenas enviar um e-mail para [email protected], contendo o nome completo, contato e tipo de projeto (residencial, comercial, religioso). Pode participar toda a comunidade de Gurupi e a inscrição é gratuita. A proposta pode ser tanto para projeto de construção ou reforma.

Conforme a professora Camila Ribeiro, da disciplina de Projeto Arquitetônico, “essa atividade de extensão é desenvolvida desde 2020, com o objetivo de integrar a teoria com a prática, fornecendo aos acadêmicos a experiência de conviver e atender um cliente real. Além de contribuir com a sociedade, minimizando o número de edificações executadas sem projeto arquitetônico elaborado por profissional habilitado”, afirmou a professora.

Sobre a seleção a professora relata que “fazemos de forma bem simples, apenas analisando o tipo do projeto e localização, dando preferência aos projetos no perímetro urbano de Gurupi”, destacou Ribeiro.

Etapas

Após selecionar o cliente, a equipe entrará em contato para agendar uma reunião, em formato de entrevista para captar as necessidades do cliente. Em seguida, será realizada uma visita técnica no terreno ou para o caso de reforma, na edificação. No caso de reforma, será elaborado um relatório com as condições em que se encontra a edificação.

A próxima etapa, após realizados os levantamentos arquitetônicos, será a elaboração do projeto e em seguida a apresentação ao cliente, que irá fazer sua escolha.

“A elaboração do projeto é sem custo, quando o cliente for executar é necessário encontrar um profissional apenas para ser o responsável técnico”, frisou a professora.

Camila Ribeiro informou ainda que, durante o processo, estará disponível para orientações e apoio aos acadêmicos.

Cronograma

A entrevista com o cliente será em 02 de outubro. Já a visita técnica, em 06 de outubro e a apresentação do projeto em 27 de dezembro.